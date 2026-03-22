藍白砍光執政黨「橄欖樹」 吳思瑤：贏了人事同意權 輸了社會信任

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（記者王藝菘攝）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，藍白僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦的人選，將執政黨遞出的「橄欖枝」吃乾抹淨。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今強調，本次中選會人事案，執政團隊是種滿了橄欖樹，沒想到橄欖樹被藍白砍光；執政黨展現了高度，藍白雖然贏了人事同意權，卻輸了社會的信任，在野也會付出政治代價。

吳思瑤接受本報訪問時指出，本次中選會人事案，執政團隊是種滿了橄欖樹，沒想到橄欖樹被藍白砍光，在野不顧政治誠信，更讓中選會被政治勢力把持，就不是獨立機關了。然而，執政黨不是不知道被毀信的風險，還願意做這個嘗試，就是知道後面還有許多人事同意權，都需要以朝野合作為前提來嘗試。

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「這次是一次實驗性的合作，但結果令人遺憾。」吳思瑤續指，行政院長卓榮泰日前有說眼前要先把中選會的三位人選補齊。由於中選會面臨辦理年底選舉的要務，確實是比較急迫，雖然經過一次的實驗，但仍還是能透過朝野舉薦的方式，來作為實驗的終局。

至於後續NCC、監委或是大法官的提名上，吳思瑤認為，監委、大法官被藍白高度政治鎖定，朝野若要合作恐怕機會渺茫；NCC委員則是專業導向，在一些專業人士上，執政黨還是努力朝向公共媒體領域的專業人士方面來做提名與突破。

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