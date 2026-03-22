龍來與竹市府解約止損 議員：高虹安賺政治紅利、球迷看不到李多慧

新竹市立棒球場委外營運廠商龍來公司與新竹市府解約，市議員楊玲宜批高虹安賺飽政治紅利，但基層運動發展卻空轉停滯。（記者洪美秀攝）

新竹市府與市立棒球場委外營運的龍來公司解約引發各界批評聲浪，市議員楊玲宜說，比起龍來與市府解約，更殘酷諷刺的是，新竹球迷恐怕再也看不到李多慧和WBC，高虹安賺飽了政治紅利，但竹市的基層運動建設與發展近4年來卻空轉停滯。

楊玲宜批高虹安市府這近4年來，除挖爛棒球場，更用棒球場持續欺騙市民，高虹安去年12月18日復職後，今年元旦先用新竹小巨蛋願景，再延攬前職棒國手林琨瀚擔任副市長，接著這週以視察東京巨蛋為名，不斷擺拍、拍照宣傳，但實際上是龍來公司不想再內耗，與市府解約；味全龍忍痛選擇失去新竹主場，停止企業3年多的營運巨大虧損。而市府向巨佳求償4100萬全面換土金額，卻被桃園法院公認是「大規模破壞新竹球場、讓廠商無法進行改善驗收」的元凶。如今市府再花1.2億元改善，得面臨工程款追討無望下場。

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再者新竹棒球場地下停車場，因市府說有覆土過重、結構危險之虞，被迫關閉至今，擁有300多個停車空間卻看得到用不到；更荒謬的是，新設立的智慧停車管理設備全數被拆除，移植到西大路第七停車場，空有建物卻無停管設備。過去高虹安曾說要爭取WBC來竹市舉辦的承諾，如今市民依然只能在戶外吹冷風看直播；龍來解約後，新竹球場淪為三級比賽場地，新竹球迷要看國際賽事或職棒賽事，還是得到外縣市。

此外，高虹安上任後刪除基層運動選手與教練獎勵金，讓參加運動會得獎前3名小選手和教練失去應有的獎勵；甚至發生賽前臨時宣布更換全市中小學聯合游泳錦標賽的場地、修改比賽規則事件；自由車場花1.2億重修打水漂，修繕後的賽道造成裁判長摔車，無法舉辦國際賽事，都凸顯高虹安對基層運動發展漠視。

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