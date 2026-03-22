白營新竹鬧家變？邱臣遠竹北掛看板 林碩彥：要選市長就勇敢說

台灣民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（右2）、新竹縣議員林碩彥（左2）今天下午都跟創黨主席柯文哲（中）在竹北做公益送高麗菜活動，活動前彼此還展現君子風度、相互握手致意。（記者黃美珠攝）

「竹北邱臣遠 幸福真永遠」看板高掛台灣民眾黨新竹黨部所在的竹北經國橋旁外牆，引發竹市副市長邱臣遠以此宣布將選竹北市長的臆測；該黨佈局竹北市長已久的新竹縣議員林碩彥說，希望邱臣遠大方、勇敢地跟市民報告「我邱臣遠人生規劃就是有這樣一段、要選竹北市長」，跟他來場君子之爭。

邱臣遠回應，身為新竹黨部主委，首要任務是深耕地方基層、強化組織服務，並做好黨務工作的銜接與推進；他會把手頭的黨務工作做到最好，關於未來個人動向並沒有預設立場，絕對尊重黨中央的整體戰略調度與提名作業程序。

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至於看板宣傳的協助，他歡迎所有黨籍候選人夥伴提出需求，新竹黨部會提供對等的資源與行政支援，一起壯大民眾黨在新竹的力量。

邱臣遠和林碩彥今天下午都跟創黨主席柯文哲在竹北做公益送高麗菜活動，活動前彼此還展現君子風度、相互握手致意。

面對2人前述隱隱的竹北市長之爭，柯文哲覺得這不是問題，民眾黨最注重SOP，凡事照著SOP、流程走，黨內有競爭最好，透過程序選出最好的候選人，因為民眾黨有地方選決會、中央選決會，他確信秘書長會依流程進行處理。

林碩彥指出，邱臣遠若要選竹北，在黨內初選就應辭掉黨部主委，如果他輸了，絕對會支持黨中央認為最優秀、最適合的候選人；但黨中央若沒經過一個公平的初選機制，不但他不服，新竹縣的幹部、要競選的人也會覺得「林碩彥今天被做掉，下一個會不會有第二個林碩彥出現？」所以他建議做全民調，讓竹北市民來決定。

邱臣遠掛看板引發議論是否將選竹北市長。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥（中）呼籲新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠，想選竹北市長就勇敢說出來，跟他來場君子之爭。（記者黃美珠攝）

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