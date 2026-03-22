邱臣遠、林碩彥恐爭選竹北市長 柯文哲：依規辦理

林碩彥（左1）、邱臣遠（左3）恐爭選竹北市長，柯文哲（左2）表示，依規辦理。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥有意選竹北市長，黨籍新竹市副市長邱臣遠被外界認為也將爭取出線。林碩彥盼公平初選，邱臣遠稱戰士無選擇戰場權利。創黨主席柯文哲說，依程序處理。

柯文哲今天在新竹縣安排多場公開行程，包括到湖口鄉三元宮參拜，也到竹東鎮星都匯社區、萬善祠出席公益送高麗菜活動，晚間則走訪竹北夜市，為民眾黨拉抬聲勢。

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林碩彥陪同出席活動前接受媒體聯訪指出，邱臣遠身兼新竹黨部主委，近期未經初選即掛出看板，易讓外界產生黨中央內定疑慮，呼籲黨中央應建立公開透明的全民調初選機制，若邱臣遠確定參選，應辭去主委職務進行君子之爭。

邱臣遠受訪表示，戰士沒有選擇戰場的權利，不排除任何可能，但目前專注於新竹市政。新竹縣市為共同生活圈，身為新竹黨部主委將尊重黨中央協調與徵召等相關機制，盼攜手打造最強竹北戰隊。

柯文哲接受媒體聯訪表示，有競爭最好，黨內初選有各種程序，有地方選決會、中央選決會，台灣民眾黨最注重程序，秘書長會照流程處理。

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