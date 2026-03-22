柯文哲輔選列車啟動 新竹縣趴趴走

民眾黨創黨主席柯文哲（右）在新竹縣輔選趴趴走，由新竹黨部主委邱臣遠（左）陪同，替該黨提名在湖口參選縣議員的陳岫玫（中）造勢。（記者黃美珠攝）

民眾黨創黨主席柯文哲的輔選列車今天下午在新竹黨部主委邱臣遠陪同下，在新竹縣湖口、竹東、竹北3地趴趴走，先後替該黨的湖口鄉縣議員參選人陳岫玫、竹東鎮縣議員參選人鍾心渝、以及爭取改選竹北市長的該黨縣議員林碩彥、竹北市代參選人李心然與劉文軒拉抬知名度。

柯文哲被問到是否看好民眾黨年底在新竹縣的選情？他說，不管看好、不看好都要努力，這跟考試一樣，不管你多有把握，還是要準備。

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柯文哲一行人今天下午1點就到湖口老街參訪，由曾任反縣府生命紀念園區設置案自救會的會長陳岫玫陪同，在老街及其周邊先後參訪當地的洗衫坑、清代鐵路月台遺跡、湖口天主堂以及一些手作工坊，了解當地的特色建築文化、生活產業，也體驗刻玻璃、手做植物生態瓶，並品嘗了客家點心「牛汶水」、跟湖口的特產芋泥等小吃。

剛被提名參選下屆縣議員竹北市代游雅婷、新豐鄉的縣議員參選人徐勝凌，以及一路力挺陳岫玫的湖口鄉代會副主席翁紹軒也全程參與。

隨後柯文哲一行人轉往竹東，出席鍾心渝的「公益送高麗菜」活動，再到竹北跟林碩彥等會合，繼續做第2波公益送高麗菜助農，2場次先後共送出600多顆高麗菜，結束後又在邱臣遠陪同下轉進竹北夜市跟鄉親互動，替民眾黨在新竹縣「固本」。

民眾黨創黨主席柯文哲「授草」給該黨縣議員參選人陳岫玫（左），要她好好耕耘湖口，為民服務。（記者黃美珠攝）

民眾黨創黨主席柯文哲親自送高麗菜給排隊民眾。（記者黃美珠攝）

支持者領到高麗菜後歡喜跟「阿北」合照。（記者黃美珠攝）

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