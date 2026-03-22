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    首頁 > 政治

    重啟核電？王義川：3關卡沒過 核安會不會重啟

    2026/03/22 17:36 記者黃政嘉／新北報導
    綠委王義川（右）說，核電廠重啟須過3關，任何1關沒過，核能安全委員會就不會通過。左為議員初選參選人陳岱吟。（記者黃政嘉攝）

    綠委王義川（右）說，核電廠重啟須過3關，任何1關沒過，核能安全委員會就不會通過。左為議員初選參選人陳岱吟。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員初選民調將於明天起進行，民進黨立委王義川今午到新莊，為初選參選人陳岱吟車掃衝刺助選；對於總統賴清德鬆口將評估核二、核三廠重啟，外界認為民進黨的核能政策是否轉彎及黨內立委是否顯得尷尬？王義川堅定回應「不會」，他強調，核電廠重啟必須過「3關」，任何1關沒過，核能安全委員會就不會通過。

    王義川今午在車掃前接受媒體聯訪，媒體詢問，賴清德昨天提到核二、核三重啟一事，讓人覺得民進黨的核能政策是否要轉彎，會不會覺得賴清德現在這樣講，讓黨內立委顯得尷尬？

    「不會！」王義川表示，「核管法」因為修訂後，台電就按照他們的狀況，提核二廠跟核三廠重啟的相關評估報告，評估報告下一關就進到核安會裡頭，必須跟全民交代3件事：第一、台電要跟全民保證發展核電絕對安全，且說服大家，第二、台電必須告訴大家核廢料要放在哪裡，告訴大家具體的座標，第三、核廢料放在哪個具體的座標以後，也要全民支持、全社會有共識。王義川強調，這3關只要1關過不了，核安會就不會通過。

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