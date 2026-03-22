《島嶼天光》被洗版成「丟台灣臉獨裁歌」 八炯揭中共3大抹黑手段

2014年太陽花學運，獨立樂團「滅火器」主唱楊大正（左）與佔領立法院的學生們共同錄製新歌《島嶼天光》，以實際行動支持學運。（資料照）

318太陽花學運迎接12周年，當年台灣民間發起大型公民運動，成功攔下國民黨政府試圖強闖服貿協議的野心，不僅在台灣民主歷史佔有一席之地，更被國際社會認定是「台灣進一步民主化」的重大里程碑。然而，今年318到來前夕，包含〈島嶼天光〉在內與當年事件有關的人事物，突然出現大量惡意抹黑造謠言論，引發各界議論。

《島嶼天光》被視為代表318學運歷史的歌曲，朗朗上口的旋律，至今仍被許多台灣人傳唱。今年經典賽開打期間，部分偏激網友在PTT、YouTube、Threads等社群平台怒噴赴日應援台灣隊的球迷，並以「在東蛋外唱島嶼天光」等發文留言進行嘲諷，未料卻被中國小粉紅、藍白支持者藉此衍生成攻擊綠營人士或參與台灣社運者（台派、青鳥）的「政治哏」，並製作一連串內容虛假的反串複製文，前往多個社群平台留言區洗版。

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將《島嶼天光》當成「政治哏」的嘲諷現象，也在這周被大量親中媒體大肆報導、舔共網紅發文或拍片嘲諷，王鴻薇等國民黨人士也出聲狠酸「太陽花翻車」。然而，今年2月聲稱改編「林宅血案」的《世紀血案》，被爆出未獲家屬同意、內容大幅篡改並淡化國民黨在戒嚴時代帶來的白色恐怖歷史，爭議引爆全台關注，還掀起「台灣史補課潮」，讓不少網友質疑《島嶼天光》也是被有心人士故意帶風向，藉此洗歷史記憶。

注意到這波現象的反攻網紅「八炯」（溫子渝），21日於Threads發文指出，目前中共網軍與他們在台灣的統一戰線，一起將象徵守望相助、對抗黑箱的《島嶼天光》，在社群網路洗成「很丟臉」的「紅歌」，藍白支持者更嘲笑它是「覺青主題曲」，並在任何一篇台灣在國際新聞曝光的報導留言區，留下「天色漸漸光、謝謝你喜歡台灣」等陰陽怪氣文不對題的言論，八炯直言這些言行就是最典型的「高級汙名」。

八炯進一步列出，中共網軍對《島嶼天光》的3種抹黑輿論手段。首先是「標籤化」，蓄意把公民覺醒簡化為「被洗腦」；再來是「羞辱化」，讓人覺得這首歌跟中國的「社會主義好」一樣；最後是「紅歌化」，故意把它跟中共那種強迫式愛國歌曲掛鉤，讓人對自己的「民主記憶」產生「恥度」。八炯強調，只要當台灣人開始覺得〈島嶼天光〉這首歌「丟臉」，他們就成功瓦解了台灣人的「集體榮譽感」。

八炯指出，參與嘲諷〈島嶼天光〉的那些人，多數是不會發現自己陷入了中共網軍帶起的風向輿論之中，「以前是反對民進黨而已，現在是反對任何能讓台灣在國際曝光的事件，配合中共一起訕笑，然後再說不要抹紅我們，我們也反共，說抹紅太高看你們自己了，你們是利用價值的笨蛋而已。」

該文一出，不少曾參與或應援2019年香港反送中學運的民眾，紛紛留言指出這種加強力度攻擊的現象，與中共政府極力打壓反送中事件、全面封禁抗爭歌曲《願榮光歸香港》的情況相當類似，怒批國共眾三黨在抹黑歷史這方面，果然是血濃於水的一家親，「中共最會用的就是羞辱、污名化，然後指鹿為馬，混淆視聽，國眾兩黨不就是得到真傳嗎？不然怎麼會有拂塵檔案」、「這首歌寫出當時的黑暗，當時的行政院下令要警察攻擊學生，把學生打的頭破血流，再把學生冠上暴民的身分，結果受傷的都是學生」。

據悉，《島嶼天光》是由金曲樂團滅火器與國立台北藝術大學學生一起在2014年創作，並直言這首歌曲屬於選擇勇敢參與與關心318學運的每位公民，同時也獻給所有感到疲憊、憂心國家前途但永不放棄的世世代代，「獻給台灣，期盼我們能有一個平和、安居樂業、貧富差距不再擴大且不被財團壟斷，捍衛自由與真正意義上的民主，也獻給所有堅定不移的意志與靈魂，一起守候這個島嶼的天光來臨的彼時。」

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被視為代表318學運歷史的歌曲〈島嶼天光〉，近期被中國小粉紅、藍白支持者衍生成攻擊綠營人士或參與台灣社運者（台派、青鳥）的「政治哏」。（圖擷取自「Jie Liou」YouTube）

國立台北藝術大學學生在2014年，於立法院藝術圈臨時辦公室為《島嶼天光》進行即時試唱。（圖擷取自「島嶼天光 island's sunrise」臉書粉專）

2014年太陽花學運邁入第24天時，學運群眾們一起合唱島嶼天光。（資料照）

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