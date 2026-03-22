民進黨新北市議員第11選區初選3搶2 老將新秀都喊唯一支持

民進黨新北市議員第11選區黨內初選3月23日到29日展開，立法委員王義川（右）陪同擬參選人蔡美華今天進行車隊掃街。（記者俞肇福攝）

民進黨新北市議員黨內初選電話民調，將於明天（23日）至（29日）晚間6點到10點展開。在新北市第11選區（汐止、金山、萬里）的黨內初選競爭中，共有現任議員張錦豪、新人蔡美華、朱誼臻3人，爭取2席提名機會，3位老將新秀把握初選民調前的最後星期天，市場掃街、車隊掃街、拜廟站路口爭取選民青睞。

現任議員張錦豪今天邀請政論節目主持人李正皓、台北市議員擬參選人馬郁雯到新北市汐止水返腳公園，他們首先到忠順廟參拜，隨後前往汐止中正市場掃街，張錦豪到中正市場內，受到許多婆婆媽媽的關注，面對要求合照的支持者，張錦豪也是來者不拒，滿足民眾支持，還有民眾說「少年仔怎麼越來越瘦」？要張錦豪記得吃飯，為民服務也要吃飯，一聲加油聲、都讓他很感動，張錦豪順勢說，拜託鄉親明天家裡接到民調電話，對方不等張錦豪說完話，攤商搶著說「我知道啦！唯一支持張錦豪」，讓他頻頻說「謝謝」！「謝謝」！

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立法委員「喘哥」王義川今日受邀現身汐止，陪同曾任自己國會辦公室主任的參選人蔡美華進行大車掃。王義川與蔡美華車隊掃街穿梭汐止大街小巷，吸引汐止鄉親從店鋪或是樓上揮手致意，展現王義川在新北市的高人氣。王義川強調，現在是「幕僚世代」站出來的時刻，唯有具備紮實歷練的新人進入議會，台灣政治才能不斷推陳出新。蔡美華呼籲，懇請汐止、金山、萬里的鄉親務必在家守候電話，唯一支持蔡美華，讓她成為大家在議會最強的發聲筒。

擁有法學碩士、18年議會助理資歷的朱誼臻，今天一早前往金山、萬里與汐止的市場，她說她捨棄車隊，選擇走入市場、走入人群，用雙手感受鄉親、攤商的心聲，她說汐止、金山、萬里需要的不是實習生，需要的是能精準守護鄉親權益的議事老將，拜託鄉親在家顧電話，唯一支持朱誼臻。

民進黨新北市議員第11選區黨內初選3月23日到29日展開，現任新北市議員張錦豪（右）邀請政論節目主持人李正皓（左一）、台北市議員擬參選人馬郁雯（左二）陪同掃街。（記者俞肇福攝）

民進黨新北市議員第11選區黨內初選3月23日到29日展開，新人朱誼臻勤走基層爭取支持。（圖翻攝自朱誼臻臉書）

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