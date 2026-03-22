壯大無人機產業！陳素月：打造彰化成軍工重鎮 為國防盡心力

行政院長卓榮泰（中）由立委陳素月（右）等人陪同，進入為升電裝廠區生產線，參觀雷達SMT自動化生產線，包括錫膏印刷機、AOXI視覺與X光檢查，以及雷達組裝生產線的雷達熔接站。（行政院提供）

中東戰火，無人機成了左右戰局的重要武器，民進黨提名的彰化縣長參選人、立委陳素月今陪同行政院長卓榮泰參訪研發無人機產業的為升電裝公司，她說，如果將來有機會選上縣長、入主彰化縣政府，她會把彰化打造成一個發展軍工產業的重鎮，大家齊心協力，為台灣的國防領域貢獻心力。

陳素月表示，台灣確實具備充足的實力，能打造出捍衛本土安全的「雷盾（Aegis）無人機防禦系統」，我們的企業絕對有這項技術能量；為升能從傳統的汽車零組件產業，成功轉型跨足至國防科技這一新興產業，讓我們對台灣的產業實力更具信心。

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她認為，彰化縣擁有非常多元的產業聚落，在台灣經濟發展中佔有舉足輕重的地位，許多隱形冠軍企業都藏身在彰化；之前，總統賴清德來彰化時曾提到，在台美貿易談判中，台灣之所以能與美國持續斡旋並取得良好成果，正是因為台灣產業具備強大的國際競爭力，深受全球重視。她呼籲行政院持續對彰化的產業挹注更多資源，協助將彰化打造成重要的軍工產業重鎮。

行政院長卓榮泰今到彰化縣參訪無人機產業，彰化縣長王惠美（前排右起）、立委陳素月、謝衣鳯等人陪同。（記者張聰秋攝）

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