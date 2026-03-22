中共對台跨境鎮壓 陸委會：將擴大至「不支持統一」民眾

立法院內政委員會明日將邀陸委會主委邱垂正進行業務報告，並備質詢。（資料照）

立法院內政委員會明日將邀陸委會主委邱垂正進行業務報告，並備質詢。陸委會送交國會報告示警，中共假借「懲治台獨」名義，持續對我政府官員及民眾進行「跨境鎮壓」，未來不排除運用甫通過的「民族團結進步促進法」，將跨境鎮壓對象再擴大至「不支持統一」的民眾。

陸委會報告指出，台灣並非中共「跨境鎮壓」的唯一受害者，這種踐踏國際規則、毫無文明底線的作法，對兩岸良性互動造成傷害，也讓國際社會對於中共野心有所警覺。

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陸委會強調，該會將結合跨部會力量反制中共「跨境鎮壓」，以維護國人權益，同時做為公務員最大的後盾，堅持依法行政，不受中共恫嚇及干預。

中共對台方面，陸委會分析，中共對台政策維持「複合性施壓」與「融合雙軌」策略，中共今年對台工作會議與政府工作報告基調皆強調「深化兩岸融合發展」，「十五五規劃」稱將高質量推進兩岸融合發展，意圖透過制度化讓在陸國人融入其生活。

陸委會批評，中共透過補助措施或給予「同等待遇」，誘拉我企業、人才及資金， 融入其產業供應鏈，並營造兩岸融合交流熱絡假象，遂成促融促統目的。政府將就兩岸經貿進行必要、有序的策略性結構調整，強化兩岸經貿風險管控。

陸委會示警，中共今年3月全國「兩會」政府工作報告及通過的「十五五規劃綱要」（20262026--20302030）顯示，中國經濟發展趨緩，以「穩增長、促轉型、防風險」及內循環為主，經濟政策更趨向國家主導，科技自立自強已居產業核心戰略，反映中國正面臨經濟、金融、社會發展結構性壓力，台商在中國經營風險大增。

陸委會指出，當前中國內部問題叢生，加以經濟低迷，社會壓力及民怨積累已深，對其社會維穩與治理形成嚴峻挑戰；政府基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，協助台商多元布局，強化競爭力及風險意識，提升台灣經濟安全韌性及主體性。

另外，俄烏、中東戰事未歇，美中維持競爭態勢中日關係發展及區域情勢變化等均牽動地緣政治及台海局勢。陸委會將密注中國內外部情勢及中共對台策略作為，並評估對兩岸關係的可能影響，審慎應處維護台海 和平穩定現狀。

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