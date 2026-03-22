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    首頁 > 政治

    李貞秀明恐再度「空氣質詢」？ 黃國昌：官員應依法接受立委質詢

    2026/03/22 14:30 記者陳治程／台北報導
    民眾黨主席黃國昌今（22）日在黨部舉行「正視產業民生 有序重啟核電」記者會，並回應中配立委李貞秀質詢等時事議題。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨主席黃國昌今（22）日在黨部舉行「正視產業民生 有序重啟核電」記者會，並回應中配立委李貞秀質詢等時事議題。（記者叢昌瑾攝）

    內政委員會明（23）日將邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀繼上週質詢遭內政部長劉世芳「已讀不回」後，此次如何面對行政官員不備詢受到關注。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日透露，目前已和國民黨召委廖先翔初步溝通做法，重申行政官員應依法接受所有立委質詢。

    民眾黨今早召開「正視產業民生，有序重啟核電」記者會，由黃國昌、立委洪毓祥、彰化縣黨部主委溫宗諭，以及國立清華大學核工所教授李敏等人共同出席，並在會後接受媒體訪問。

    黃國昌指出，李既已依法宣誓就職，就具備合格立委身分，「絕對不是個別行政機關或行政官員可恣意扭曲或否定」，因此，行政官員無權選擇是否接受質詢，否則即違反國會監督原則。他批評，內政部長劉世芳等人逕自拒絕備詢，且民進黨召委李柏毅上週更與行政部門「一搭一唱」違法濫權，此舉已對憲政秩序、立法權尊嚴造成傷害，強調不應以政治立場凌駕行政義務，否則權力失衡將影響民主運作。

    針對明天有關內委會進行方式，黃國昌重申，民眾黨團要求非常清楚，就是一切依民主憲政、法定程序加以進行，不容許行政官員在立院恣意決定「誰是立委」、「誰不是立委」、「我喜歡接受誰的質詢」、「我不要接受誰的質詢」，反問哪個民主憲政國家可以這樣做？諷刺民進黨表現已經不是行政獨大，根本是無法無天。

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