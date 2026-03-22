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    首頁 > 政治

    良友會「女兒」曾之婕尋求連任 陳亭妃、謝龍介到場爭曝光

    2026/03/22 14:07 記者王俊忠／台南報導
    民進黨台南市長參選人陳亭妃（前右三）出席良友會與會員們互動、爭取支持。（民眾提供）

    民進黨台南市長參選人陳亭妃（前右三）出席良友會與會員們互動、爭取支持。（民眾提供）

    前南市議員曾順良成立的「良友會」成立第24年，近日舉行會員大會，以家族團圓號召千餘人與會，國、民兩黨市長參選人謝龍介、陳亭妃到場曝光，曾順良女兒、市議員曾之婕尋求連任，曾順良籲請良友會員「疼子連孫、惜花連盆」支持曾之婕，獲得滿場會員「凍蒜」回應。

    曾之婕自詡是從事社會公益良友會的「女兒」，她表示，自己與過去胞弟、父親從政一樣，沒有政黨後盾奧援，必須一步一腳印自尋選民支持，在本屆3年多來議員任期兢兢業業，爭取公共建設有原榮民之家舊址「機35」用地規劃，及「停28」規劃興建多功能立體停車場，集東區公所、戶政事務所、忠孝里活動中心及東區國民運動中心，提供市民更便利的生活。

    她強調，今年是關鍵的選舉年，以無黨籍繼續參選，請良友家族全力支持，不要聽信其他參選人說合作或配票的耳語謠言，挺她持續進入市議會為大家爭取更多建設、謀取更多福祉。

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右一）出席良友會與會員們互動、爭取支持。（民眾提供）

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右一）出席良友會與會員們互動、爭取支持。（民眾提供）

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