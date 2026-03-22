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    首頁 > 政治

    藍白攻核能轉移焦點！ 吳思瑤籲「回防」：軍購案快被淹沒

    2026/03/22 14:10 記者林哲遠／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

    立法院外交及國防委員會明起將安排3天併案審查朝野各版本國防特別條例。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今日示警，國民黨籍召委馬文君不排案，民進黨召委陳冠廷明天排案，軍購案要審了，社群上卻集中火力在攻擊「重啟核能」，就是要轉移焦點，要淹沒軍購，她呼籲各界軍購案快被淹沒了，趕快回防，不要上當。

    吳思瑤指出，這是藍白擋軍購拖法案的第116天，軍購特別條例終於重見天日，可以直球對決。軍購案趕進度，在跟時間賽跑，而重啟核能根本八字沒一撇。

    她續指，台電自主安全審查才剛開始，時程是以「年」為單位，根本不是眼前的最迫切；時程緊迫以天為單位的軍購案，才是最最最急迫、最最最重要的事。不要上當，社群上藍白集中火力在攻擊「重啟核能」，就是要轉移焦點，要淹沒軍購。

    「昨天新聞，國民黨立委柯志恩被選舉逼急才良心發現，說軍購害她在基層被罵。」吳思瑤提及，今天報導，國民黨堅持「軍購就是3800億！沒有其他版本的空間」，國民黨吃了秤砣鐵了心，繼續「擋、拖、砍」，軍購預算要打三折，明天審查，誰真心為台灣，誰假面挺軍購，都會一一現形。

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