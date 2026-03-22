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    首頁 > 政治

    賴清德鬆口重啟核能 何欣純稱：立法院通過法案政府確保供電穩定

    2026/03/22 14:04 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（左），由總統府資政李茂盛陪同出席小英之友會餐會。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（左），由總統府資政李茂盛陪同出席小英之友會餐會。（記者黃旭磊攝）

    總統賴清德昨天（21日）在台中磐石會長交接典禮上，親口宣布本月底會展開評估核二、核三廠具重啟條件，相關言論引發討論，綠委、民進黨台中市長參選人何欣純今天出席台中市小英之友會，何欣純說，能源政策由立法院通過法案，就該依法依規推動，「她聽到賴總統發言說明，政府責任是確保供電穩定。」

    何欣純今天（22日）中午由總統府資政李茂盛陪同，在北屯出席台中市小英之友會、百工百業信賴之友會春酒，何欣純說，昨天有在現場（磐石會），賴總統意思是說面對挑戰與產業發展，能源政策他認為立法院通過，就該依法依規推動核能重啟，這是立法院通過案子，必須要依法依規推動。

    何欣純表示，賴總統強調有安全、必要的評估程序等重啟條件，現在是燃煤大家不喜歡，中火（台電台中發電廠）要以氣代煤，國際情勢也擔心燃氣儲量不足，每個發電方式都有風險考量，政府責任是積極尋求供電穩定，尤其去台中中小企業也關心穩定供電問題，「賴總統發言說明，政府責任是確保供電穩定。」

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