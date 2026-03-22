藍綠攻防「營養午餐」 蘇巧慧：謝謝國民黨肯定 繼續提更多願景政見

國民黨新北市長參選人李四川表態當選後，評估推新北市國中小營養午餐免費，並要感謝民進黨新北市長參選人蘇巧慧給他肯定；蘇巧慧說，謝謝國民黨方面的肯定，「代表我們所提的方向正確」，她會繼續提出更多願景和政見。（記者黃政嘉攝）

台北市府推國中小營養午餐免費後，各縣市陸續跟進，國民黨新北市長參選人李四川繼昨天表態當選後，將評估推「新北市國中小營養午餐免費」，他今天受訪再說到，「應該是我要感謝蘇巧慧給我的肯定」；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪回應，謝謝國民黨方面的肯定，「代表我們所提出來的方向是正確的」，她會繼續提出更多的願景和政見，希望好的事情大家一起來，只要讓新北市更好，我都願意努力」。

蘇巧慧今受邀出席五股集福宮福德爺重建上樑大典團拜前接受媒體聯訪，媒體詢問，「對於新北營養午餐的政策，怎麼看李四川提出，未來若評估可行，會跟進營養午餐免費政策，同時感謝妳的肯定？」

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蘇巧慧表示，其實這一次在她推出的「六大福利政見」裡面，就是非常紮實地和在地議員、參選人們討論後所推出的，從免費營養午餐，到減輕醫療負擔，從免費腸病毒與輪狀病毒疫苗，到早產兒家庭照顧津貼，這些都是為了減輕家庭的照顧負擔。

她說，也謝謝國民黨方面的肯定，「這代表我們所提出來的方向是正確的，我會繼續提出更多的願景和政見，希望好的事情大家一起來，只要讓新北市更好，我都願意努力」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今與同黨的新北市議員李宇翔、新北市議員初選參選人戴翎育出席五股集福宮福德爺重建上樑大典團拜。（記者黃政嘉攝）

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