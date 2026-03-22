對敵表示效忠最重關7年！國防部：修陸海空軍刑法嚴懲

陸軍前上校向德恩（右）曾在服役時簽署誓約書，明確許諾將來若發生戰爭即效忠中共。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

前陸軍上校向德恩被中國吸收為共諜，穿著軍常服簽署「投降承諾書」，最高法院僅能依「貪污收賄罪」判7年6月徒刑定讞。針對軍人對敵宣誓效忠，現行法律無法可罰？國防部送交立法院修法公聽會報告強調，為遏止及嚴懲此類行為，本部已擬具「陸海空軍刑法第24條修正草案」，以有效確保國家安全及軍事利益。

「陸海空軍刑法」第24條修正草案，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上、10年以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

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在現役軍人部分，法務部報告指出，近年國安案件中，有現役軍人對敵人為宣誓效忠的行為，違反軍人克盡職責、履行確保國家安全之忠誠義務，對此類行為有完備法制及強化規範密度必要，以確保國家安全。

法務部說明，有鑑於以錄影方式向敵對勢力宣誓效忠，或簽署不抵抗承諾書等行為，恐有處罰漏洞，行政院已提出「陸海空軍刑法修正草案」，於第24條增訂降敵罪之陰謀、預備犯處罰規定，提高降敵罪之刑責，並增訂現役軍人對敵人為效忠表示之刑事責任。上開修正草案經行政院邀集相關部會研商，凝聚共識，已兼顧人權保障、國家安全及軍事利益，本部敬表贊同。

國防部指出，依憲法第138條及國防法第5條規定，現役軍人本應克盡職責、確保國家安全的忠誠義務。然因近年屢發生現役軍人有對敵人為宣誓效忠的行為，為遏止及嚴懲此類行為，已擬具「陸海空軍刑法第24條修正草案」，以有效確保國家安全及軍事利益。

國防部強調，此外，實務上遭吸收加入組織之人，可能伺機行刺密、洩密行為，或配合組織活動以達成特定目的，對於國家安全或社會安定實已產生相當危害。該部支持「國家安全法」增訂「參與外國及境外敵對勢力之犯罪組織」明文處罰之修法政策。

此外，在剝奪退休俸部分，草案條文也規定，軍官、士官於現役或停役期間，涉犯「國家安全法」第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之。

銓敘部報告指出，公務人員如有嚴重悖於上開職務或忠誠義務之情事，例如犯國安法第13條所列之罪，則相應剝奪其退休（職）給與之權利，應屬合理。

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