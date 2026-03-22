國民黨北市議員初選登記 新人李明璇、陳冠安將找「強哥」同台

國民黨新人松山信義市議員擬參選人李明璇（左），以及內湖南港市議員擬參選人陳冠安（右）在立委葉元之陪伴下掃福德市場。（記者蔡愷恆攝）

下週將進行國民黨內的市議員初選領表登記。本屆國民黨新人松山信義市議員擬參選人李明璇，以及內湖南港市議員擬參選人陳冠安今（22日）在立委葉元之陪伴下掃福德市場。李明璇透露，週三會請特別照顧他與陳冠安的「強哥」羅智強一起登記。陳冠安提到，李明璇參選的松信區是全台灣最激烈的「一級戰區」，支持者會認為李穩了，轉而配票給他人，反而會造成民調不理想。

李明璇表示，她一直以為3月份就能完成民調，沒想到會拖到4月份，具體到底幾號也還不曉得。但無論日期是在幾號，她說她跟冠安的想法都是一樣的，「一步一腳印」。

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李明璇說，明天會親自發送自己的文宣，甚至連投遞信箱都是自己動手。她強調，每一天都走在市場、走在巷弄當中，相信一步一腳印，選民都看得見，也會把我們記在心上。

陳冠安認為李明璇參選的松信區，是整個台灣、至少是台北市最激烈的「一級戰區」，包括藍綠競爭都是。他也說，最近明璇跑得很認真，但我知道有很多支持者覺得「明璇太有名了」、「明璇支持度很高」，所以可能會想說轉而去投給別人。這其實會造成明璇到時候在民調表現上不理想，這種流言一旦發酵，民調是會降很快的。

陳冠安呼籲支持者，請大家不要覺得李明璇穩了。如果大家真的愛惜明璇，請務必「唯一支持、堅定支持李明璇」，拜託大家。讓她的努力可以被看見。

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