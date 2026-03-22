迎戰徐欣瑩的立院黨團 陳見賢今天亮出獲五星縣長饒慶鈴相挺

新竹縣副縣長陳見賢（左）在國民黨內初選號次是2號，獲台東縣長饒慶鈴（右）公開相挺。（陳見賢競辦提供）

國民黨新竹縣副縣長陳見賢，不讓立委徐欣瑩的「萬事安欣」、立院黨團在黨內初選獨美，其選辦公室今天也釋出他獲號稱「五星縣長」的台東縣長饒慶鈴公開相挺，認為他長期深耕地方，縣政歷練完整，雙方可推動雙城合作，打造「科技×觀光」新模式，支持他選新竹縣長。

陳見賢競辦轉述饒慶鈴的說法指出，台東近年持續推動「無圍牆巨蛋」理念，結合自然景觀與大型活動，成功吸引國際目光，帶動觀光人潮成長。農業也透過品牌化經營與通路拓展，協助優質農產品走向全台及國際市場，有效提升農民收益，帶動地方經濟穩定發展。

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饒慶鈴認為新竹縣跟台東縣各具優勢，且高度互補，未來科技與自然的結合，將是台灣最具競爭力的發展模式。而陳見賢擁有超過45年黨務與從政經驗，長期投入地方建設與公共事務，展現穩健執行力與治理能力，「是一位值得信賴、可以承擔責任的領導者」。

陳見賢說，新竹縣作為台灣科技產業核心，擁有完整半導體與ICT產業鏈，跟台東縣合作具有高度發展潛力。未來2縣合作可朝：建立農產交流平台，結合新竹科技企業與通路優勢，提升台東農產品附加價值與市場能見度；推動「科技人慢活計畫」，鼓勵科技產業人才赴台東旅遊、長住與遠距工作，促進人口流動與地方消費；串聯觀光與產業資源，透過交通與行銷整合，打造「新竹~台東」雙城旅遊品牌。

新竹縣副縣長陳見賢（右）在國民黨內初選號次是2號，獲台東縣長饒慶鈴（左）公開相挺。（陳見賢競辦提供）

新竹縣副縣長陳見賢（右）跟台東縣長饒慶鈴（左）暢談雙方未來推動雙城合作，打造「科技×觀光」新模式的可能性。（陳見賢競辦提供）

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