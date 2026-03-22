與「歐洲電競之都」締結姐妹市 陳其邁：雙方有共同經歷

高雄市長陳其邁與波蘭卡托維茲市長馬欽・克魯帕（Marcin Krupa）共同簽署姊妹市協定，卡托維茲成為高雄第47個締盟城市。（高市府提供）

高雄與被譽為「歐洲電競之都」的波蘭卡托維茲市締結姐妹市，市長陳其邁表示，雙方皆歷經威權統治，更能體會民主自由的珍貴，雙邊將在友誼基礎上建立穩固夥伴關係。

卡托維茲（Katowice）是波蘭南部大城暨西里西亞省首府，過去以煤礦與重工業聞名，現今擁有近30萬人口，更是串聯周邊城鎮、總人口逾200萬的「大都會區」核心；近年因展現強大城市韌性，活化百年礦區，榮獲聯合國教科文組織認證為「創意音樂之都」、也被稱為「歐洲電競之都」，更是著名的會展中心，成為歐洲城市轉型典範。

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波蘭卡托維茲市馬欽・克魯帕（Marcin Krupa）市長偕同博科夫斯基（Łukasz Borkowski）議長，率團於3月20至23日訪問高雄，並於21日拜訪高雄市政府，在波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Bilski）見證下，與陳其邁簽署姊妹市協定。

陳其邁指出，高雄與卡托維茲共享自由、民主與人權等價值，雙方皆歷經威權統治，更能體會民主自由的珍貴，雙邊將在友誼基礎上建立穩固夥伴關係，共同因應全球局勢變動。

克魯帕市長提到這次主要是參與高雄智慧城市展，對高雄在智慧城市及產業轉型上的成果印象深刻，對未來合作充滿期待。

行政暨國際處長張硯卿補充，高雄與卡托維茲友誼緣起2025年賈羅斯・馬科夫斯基副市長首度訪高，同年9月羅達生副市長率團回訪卡托維茲，出席「獲賦市法160週年」城市盛典，並與克魯帕市長簽署城市友好宣言。

卡托維茲市馬欽・克魯帕（Marcin Krupa）市長率團回訪高雄參與智慧城市展並進行城市締盟，卡托維茲成為高雄在波蘭的第二個姊妹市，為兩市未來持續深化合作奠定基礎。（高市府提供）

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