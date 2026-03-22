修國安法反制中共滲透 陸委會：可強化「數位空間」國安維護

中共對台滲透6大手法，包括洩密、組織、分裂社會、科技洩密、介入選舉及「灰色地帶」行動。（圖擷取自陸委會臉書，資料照）

為防堵中共對台統戰滲透，立法院將審議行政院版「國家安全法部分條文修正草案」，陸委會送交國會公聽會的報告強調，本次行政院版草案旨在「接軌國際公約」、「補強法制漏洞」、「強化懲治力道」、「保障科技主權」。行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分之維護。

根據國家安全局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的3倍之多，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透過由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，對我國人進行吸納，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，進一步取得我方重要機敏資訊。

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陸委會指出，現行法對於「發展組織」者定有處罰機制，惟對於「參與組織」者缺乏明確規範，行政院版提案增訂參與組織的不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。

陸委會提到，當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透之交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰，本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分之維護。

陸委會強調，鑑於「公政公約」第20條第11項規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止。參照該公約第11號一般性意見，聯合國人權事務委員會認為，上開禁止措施與該公約第19條規範之言論自由權完全相容，行使該權利同時伴隨著特殊之義務及責任。

陸委會指出，該委員會並認為，為使該公約得充分發揮效力，應立法明確指出其所描述之宣傳行為違反公共政策，並規定違反時的制裁措施。

陸委會提及，本次修法目的之一在履行國際公約義務，透過增訂網路服務提供者之協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由來瓦解民主體制。

法務部報告舉例，拉脫維亞、芬蘭均於該國「刑法」中明文處罰煽惑戰爭的行為，德國鑑於其歷史背景的特殊性，並為落實「羅馬規約」規定，故於該國「刑法」第130條第1項特別明文處罰對特定仇恨性言論，第3項則處罰公開擁護納粹的言論，以維護社會安定及國家安全。

國安局報告強調，「國家安全法」修正草案，新增「參與組織」、「增訂中間人責任」、「鼓吹戰爭言論」等不法態樣，以及擴大喪失請領退休（職、伍）等配套措施，該局評認確有助反制境外敵對勢力對我滲透攻堅。

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