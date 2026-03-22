蔡其昌陪市議員王立任清水市場掃街拜票 拜託鄉親顧電話留住好議員

立委蔡其昌陪同台中市議員王立任至清水市場掃街拜票。（記者歐素美攝）

民進黨將於23日至29日進行初選民調，台中市第二選區（清水、梧棲、沙鹿）目前有現任議員王立任、楊典忠及新人陳怡潔、林東誼4人參選，除婦女保障名額，出現3人搶2席提名的狀況，立委蔡其昌今天陪同王立任至清水菜市掃街拜票，強調王立任長期堅守教育文化的崗位，為孩子、為海線的教育文化推動，認真在做事，一個好的議員不應該寂寞，呼籲大家幫王立任顧電話，接到電話民調請說唯一支持王立任。

王立任表示，民進黨這次有初選，過去第二選區是艱困選區，有議長、副議長，合併之前，民進黨席次從7比0成長到5比2， 現在有更多年輕人願意出來參與政治，予以尊重，強調我們還是要把自己做好，不管過去的服務，尤其對孩子的教育文化他都非常努力，拜託大家在23至29日接到民調電話唯一支持王立任。

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蔡其昌則表示，立任是他多年來政治上的戰友，台中市議員需要一個有質感，需要一個對孩子的教育文化關心的議員，王立任議員這些年來堅守教育文化的崗位，為孩子、為海線的教育文化推動，認真在做事，一個好的議員不應該寂寞，民調最後的關頭，拜託所有鄉親為了孩子的教育，為海線的未來，留一席會做事，真的為孩子付出的議員是重要的，拜託大家下周晚上幫王立任顧電話，接到電話民調請說唯一支持王立任。

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