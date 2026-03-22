核二核三評估重啟 柯志恩：即使髮夾彎、對台灣好就樂觀其成

針對核二三評估重啟，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示樂觀其成。（記者王榮祥攝）

總統賴清德昨在公開場合首度鬆口，將評估核二廠、核三廠重啟；國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，即使是髮夾彎，只要對台灣好就樂觀其成。

柯志恩指出，核電、尤其是新式核電，是世界能源趨勢，對於賴總統願意放下心中執念，然後捨去民進黨神主牌，趕上世界趨勢，這個部分是樂見的；但還是要特別提及火力發電情況，以及再生能源還少了7.3%的情況，不管是煤或是天然氣加總以超過81.5%，所以說剩餘補缺的部分，真的是應該靠核電。

請繼續往下閱讀...

柯志恩說，只是比較好奇行政院到目前為止，還是提到的三個前提包括核安、核廢、社會共識，過去兩、三年都是提到這三個前提，但是因為有這三個前提、沒社會共識，所以他們絕對反核，「怎麼突然這三個前提都一模一樣，今年就變得須重啟核二跟核三？」

她追問這轉折到底是在哪裡？是美國的壓力、還是如何？需要賴總統把它說得清楚，但是無論如何包括降低排碳、還有包括趕上能源的趨勢，這絕對是在野黨一再強調的。

柯志恩說，過往很多反核要抗爭到底是、誓死維護，反核的基本教義這些人，為什麼都不講話了？但還是要強調，針對這個趨勢，讓台灣能源無慮，這才是大家為了國家安全應該要做到的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法