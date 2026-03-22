核電重啟倒數？台電下週交報告 卓榮泰：安全先行

卓榮泰今參訪為升公司。（記者張聰秋攝）

行政院長卓榮泰今（22）日上午參訪從汽車工業跨入軍工製造的無人機產業的為升電裝公司，對於重啟核二、核三，是否背離「非核家園」的主張，他強調，去年5月17日，核三廠2號機除役之日，就已達到非核家園，目前乃依修訂《核管法》朝向新式核能發展。台電將在下週送出再運轉計畫報告給核安會，他要求一定要依照安全程序來審核。

媒體關切最快何時重啟，2030可能嗎？卓榮泰表示，時程尊重核安會委員，就進度上要視核安會何時完成審查程序，包括台電再運轉計畫與自主安全檢查，他相信在高需求與共識下，核安會會有效率的完成。

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卓榮泰指出，關於核能政策，他必須重新強調有兩個不變，就是持續發展總統所要求的二次能源轉型，貫徹這個目標不變，也就是會發展多元的綠能，深度的節能，科技儲強，以及強化電網韌性；第二個不變是在發展的過程當中，對於核能的三個原則不變，就是核安無虞、核廢有解及社會共識。

上述這兩個不變，是始終的目標，他強調，現在對於整個產業的發展，以及國際的情勢，在立法院經過《核管法》修法之後，依法對於傳統的核二及核三廠展開依法審查的程序，這個程序有兩個必須要完成，第一個必須是台電必須提出自主安全檢查，以及再運轉計畫；第二個必須是核安會必須依法來完成審查，是否重啟核電才會有後續的發展。

卓榮泰表示，前天在立法院的總質詢當中，針對委員的垂詢，他說過，關於核二、核三這兩廠後續在台電跟核管會的程序當中，行政院堅持的方向是，第一個是首重安全，一定要在完成所有安全的檢查之後，才第二個來講求效率，也就是何時才能來重啟核電廠，之後還要再經過社會的共同共識。

台電將在下週送出再運轉計畫的最終報告給核安會，他要求一定要依照安全程序來審核，也期待社會如果有高度的共識，產業也有高度的需求，而且因應國際情勢的變化，核安會能夠在安全原則底下，儘速來完成必要的審查，之後，當社會有這樣的共識之後，核二廠核三廠在何時啟動，就依照程序來完成，跟總統所說的跟政府一樣所堅持的方向程序是一樣的。

至於什麼時候能完成審查？針對台電送出的再運轉計畫及自主安全審查的程序，他相信在高度的需求及共識底下，核安會能在程序當中有效率的來完成，時程目前無法確定。他強調，非核家園在去年5月1日當核三廠2號機已經除役的時候，我們已經達到非核家園。

卓榮泰說，對於傳統核能要不要重新啟用，是按照立法院核管法的修訂，另外，面對新式核能，現在行政院與政府全面在接觸新式核能的討論，這個已經在做，在核安無虞下，對於新 式核能的接受程度，他認為社會將會進入另一種價值的討論。

卓榮泰今在彰化強調重啟核二、核三確保用電無虞。（記者張聰秋攝）

行政院長卓榮泰今參訪跨足無人機產業的股票上市公司、為升公司，會後合影留念。（記者張聰秋攝）

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