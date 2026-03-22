國防特別條例預算卡關 政院：衝擊台灣無人機產業動能

圖為無人機展示。（資料照）

立法院外交及國防委員會排定3月23日、25日、26日審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。行政院副院長鄭麗君今日表示，有助於提升我國供應鏈戰略地位及國軍整體戰力，扶植國內無人載具產業鏈發展，籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案。

國防部依照「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」已編列特別預算，充實國軍現有作戰系統數量、導入無人載具新興科技裝備。

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另外，經濟部在去年統籌各部會業務提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，已獲行政院核定，此計畫規劃從2025年到2030年間，預計總共將投入442億元，推動我國無人載具發展，應用範疇涵蓋國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等。

鄭麗君指出，行政院已規劃透過統籌型計畫，以公部門採購帶動國內需求，推動資安檢測與國際接軌，並完善國內測試場域管理制度，為無人機產業發展創造成長動能，希望達成2027年無人機全非紅供應鏈的目標。

為積極連結民主供應鏈把握海外商機，今年1月經濟部長龔明鑫赴美參與第6屆「台美經貿繁榮夥伴對話（EPPD）會議」，並見證台美共同簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，其中除了外界關注的AI供應鏈議題，台美無人機資安認證機制「Green UAS」的接軌，以及無人機「非紅供應鏈」的合作，也被列為台美未來七大重點合作項目之列。

行政院表示，未來希望形成「技術＋認證＋市場」的整體輸出模式，加速協助更多國內業者完成認證與接單布局，為我國無人機產業創造更大成長動能。台灣的無人機產業發展已經逐步成功打入國際市場，台灣也已成為全球民主供應鏈夥伴中不可或缺的關鍵戰略夥伴。

鄭麗君提到，在今年度中央政府總預算中，各部會已編列超過72億元的公務預算，就採購無人機、無人載具關鍵技術發展、資安檢測、法規制度建構、完善測試環境及產業鏈升級等面向進行整體規劃。

鄭進一步說，隨著近年來台灣在國際上深化民主供應鏈布局，將有助於持續強化我國產業競爭力與國家整體韌性，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，以繼半導體產業之後，將無人載具產業發展成為我國下一個關鍵產業。

鄭麗君表示，在政府過去一年多政策引導及產業共同努力下，我國無人機產值由2024年的50億元，成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍；其中，無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值達21倍。以捷克、波蘭、美國為主要出口市場，占比達9成以上，顯示台灣無人機產業已逐步成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

不過，鄭麗君說，如果立法院遲遲未審議今年度的中央政府總預算，原已編列的無人機相關預算無法執行，恐怕將衝擊我國無人機產業發展動能，進而延宕關鍵技術研發與國際市場布局，影響台灣在全球供應鏈中的戰略地位，因此籲請立法院儘速審議通過國防特別條例及總預算案。

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