遭質疑核電政策轉彎 總統：去年台灣已進入非核家園

總統賴清德近日拋出核電廠重啟議題，賴總統今天出席童軍節慶祝活動時說明，在核二廠2號機停止運轉後，台灣就已進入非核家園。（記者方賓照攝）

總統賴清德近日拋出核電廠重啟議題，賴總統今天出席童軍節慶祝活動時說明，在核二廠2號機停止運轉後，台灣就已進入非核家園，1年多來台灣電力供應穩定，但面對經濟持續發展、國際要求零碳趨勢，以及地緣政治等因素下，政府依民意提出重啟，但必須在「核安無虞、核廢有解」，且社會有共識才會進行，未來將關注新技術，也會持續支持綠能發展。

115年童軍節慶祝大會今於七星苗圃遊憩區舉行，賴總統親自出席對各界童軍表達敬意與祝賀。針對近期的核電重啟議題，以及遭到部分外界質疑民進黨政府核電政策轉彎，他在會前階受媒體聯訪時強調，核三廠2號機在去年5月17日停止運轉後，台灣就成功進入非核家園了。

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賴總統表示，蔡英文前總統自2016年上任之後，積極推動綠能，包括太陽光電、風力發電等，所發的電量也已經成功取代了核一、核二、核三原來的發電量，這1年多來，在非核家園的狀況下，台灣所發的電力，備轉容量率都在10%左右，甚至更多，這表示台灣電力供應穩定。

不過賴總統指出，台灣已經進入新的情勢，首先，台灣經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心所需電力，都超過原來預估。其次因應氣候變遷，歐盟要求一些產品進入歐盟，要符合低碳甚至零碳的要求，未來品項還可能擴大。且在地緣政治變化之下，台灣電力建置除了量要足，符合低碳以外，還要有地緣韌性，所以在立法院通過核管法後，行政院回應民意要求，讓台電與經濟部提出對核二核三重啟申請。

但賴總統也說，未來是否順利重啟，還要看核安會的審查，必須符合「核安無虞、核廢有解」，在社會有共識情況下，核二、核三的重啟才會順利進行。

賴總統提到，而在檢討核電廠是否重啟時，政府對先進核能包括核融合、SMR等也會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另外，政府也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等等都會持續推動，可以並行不悖，沒有任何矛盾與衝突。目的就是希望台灣能夠更有韌性、經濟持續發展、社會繁榮進步。

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