戴瑋姍轟不了解新北大巨蛋選址 李四川：批評我的人連碰都沒碰過

國民黨新北市長參選人李四川今（22日）表示，大巨蛋要成功運作、避免淪為蚊子館，完善的大眾運輸是最基本條件，「批評我的人，大概連碰都還沒有碰過」。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川昨天（21日）表示，新北大巨蛋選址最好有大眾運輸通過，像捷運、高鐵等，會更便於人潮疏通，遭民進黨新北市議員戴瑋姍質疑對潛在選址不了解。對此，李四川今（22日）表示，大巨蛋要成功運作、避免淪為蚊子館，完善的大眾運輸是最基本條件，「批評我的人，大概連碰都還沒有碰過」；他也透露，新北市長侯友宜已委託專家評估，待考察返國後將做最終決定。

李四川上午出席「2026年樹林棋藝盃全國圍棋公開賽」，會後接受媒體聯訪。針對新北大巨蛋選址爭議，李四川指出，大家應該都知道，他蓋過小巨蛋，也完成大巨蛋，並實際操作過，「不論棒球或演唱會，批評我的人，大概連碰都還沒有碰過」。他講的是最基本的條件，要讓一座大巨蛋成功運作、不成為蚊子館，完善的交通條件是最基本的要素，有人認為只要有高鐵就一定要設在板橋，但他認為並非如此，以高雄為例，高雄體育場與過去舉辦演唱會的場地，與高鐵距離也相當遠。

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李四川表示，如果新北大巨蛋選址在樹林，從板橋搭火車到樹林，再加上機場捷運及其他捷運系統，都符合他先前所提的條件。至於淡水雖然有輕軌，但整體距離高鐵會較遠，原則上高鐵是到台北車站。他強調，這些都是基本條件，因為大巨蛋啟用後，會涉及龐大的營運成本，包括電費及各項開銷；演唱會散場時，若沒有完善交通，很難在短時間疏散3至4萬甚至5萬人，所以如何在短時間內疏散人潮，更需要完善的交通配套。

媒體追問，新北大巨蛋是否將在樹林與淡水之間二選一，以及是否與新北市長侯友宜討論？李四川提到，侯友宜這2年已透過專家進行評估，專家提出的意見跟他看法大致相同；侯友宜日前赴澳洲考察，返國後會提出看法，再做最後決定。

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