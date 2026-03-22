賴總統提重啟核二核三 蔡其昌：並未悖離民進黨反核立場

立委蔡其昌表示，民進黨反核立場並未改變。（記者歐素美攝）

針對賴清德總統昨天提到重啟核二核三的談話，立委蔡其昌表示，賴總統只是向企業界說明重啟核能的程序，並未悖離民進黨黨綱，即核能安全、核廢料及社會共識這三個前提是關鍵，重啟核電必需要符合這三原則並未改變，與民進黨過去反核的立場是一致的。

蔡其昌今天接受媒體訪問時表示，賴總統昨天只是說明核安法案在立法院過後，重啟核二核三的程序，三原則並未改變，即核能的安全、核廢料的去處要有解方及社會要有一定程度的共識，賴總統只是又講了一遍，在法律規定上重啟核電必需要經過哪些程序。

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蔡其昌說，總統面對台灣社會期待要穩定供電，這是一個務實且重要的問題，也是總統的任務，台灣社會對於燃煤不喜歡；燃氣的儲存槽興建緩慢，部分團體又有疑慮；太陽能更是困難重重；核電大家都在安全上有疑慮，每一種能源發電，大家都有意見，但台灣又必需穩定供電，面臨更大的挑戰是台灣的用電需求又比過去來得多，因為台灣的經濟成長，AI產業代表的算力就是電力，可以預期未來台灣的用電又會往上調整。

蔡其昌強調，不只是經濟發展所需用電，面對對岸中國的威脅，我們更需有用電的韌性，怎麼讓電源的開發更多元、讓社會普遍可以接受，維持電力供應的穩定，這是不管藍綠當總統都需要去克服面對及解決的問題，既嚴肅又現實，不應牽扯太多的意識形態。

針對外界質疑賴總統說法悖離民進黨非核家園黨綱，蔡其昌強調，民進黨過去反對核電的理由就是核能的安全、核廢料的去處及社會共識三大原則，國家安全也是民進黨不可或缺的價值，捍衛中華民國、保護台灣也很重要，讓人民可以安居樂業、用電不虞，這也是民進黨面對台灣社會必需承擔的責任，有時價值會衝突，如何找出一條社會多數人能接受的路，這是執政及我們面對的難題，需要去克服解決，但解決的前題在於基本價值不能改變，民進黨重視民主的價值，因此，只要安全、核廢料及社會共識，這三個前提依然放在重啟核電的前提，跟民進黨過去反核的立場就是一致的。

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