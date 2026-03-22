童子瑋競選團隊添猛將 吳挺鋒擔任政策部主任 擘劃政策精準施政

前基隆市政府社會處長吳挺鋒。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

基隆市長參選人童子瑋今天（22日）公布最新競選團隊布局，邀請曾任勞動部部長室主任、基隆市政府社會處長的吳挺鋒，加入「進步基隆辦公室」，擔任政策部主任一職。童子瑋表示，基隆已進入超高齡社會，也面臨少子化的挑戰，長者照顧以及家庭福利將是市政的重點核心，會借助吳挺鋒的專業，讓每一個家庭都得到妥善的照顧。

童子瑋強調，吳挺鋒不僅擁有社會學博士背景，過去擔任基隆市政府社會處長職務長達七年，有在地扎根歷練。吳挺鋒任職社會處長期間，深刻理解基隆的社會結構與弱勢需求。此外，吳挺鋒過去在媒體端主導城市競爭力調查，並於中央部會協助經濟與勞動政策的推動，具備深厚的經濟歷練與數據分析能力，是目前團隊最需要的全方位戰力。

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童子瑋指出，邀請吳挺鋒加入，是希望借重其「數據力」與「社會關懷」的雙重背景。未來政策部將不只是冷冰冰的數據分析，而是要轉化為具備溫度的施政藍圖。特別是在面對基隆高齡化、托育環境，以及如何透過經濟轉型帶動城市活力等核心議題，童子瑋說，他相信吳挺鋒的實務經驗，將成為團隊最強大的後盾。

吳挺鋒表示，作為基隆子弟，能再次為家鄉服務是種使命。他認為童子瑋長期在地方紮根，對於「進步基隆」有著非常明確且具包容性的想法。未來他將協助整合通勤規劃、產業發展、與全齡社會等核心政策，確保每一項提案都能精準對焦市民的期待，落實「精準施政」。

童子瑋強調，競選團隊的人才組成正逐步到位，接下來將針對基隆各區的發展痛點，陸續發表系列政見，要讓市民感受到這是一支專業、負責且準備好帶領基隆邁向下一階段的團隊。

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