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    首頁 > 政治

    修核管法被抹紅「為中國攻台開方便之門」 藍委點名綠委回應

    2026/03/22 10:24 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳菁徽。（資料照）

    國民黨立委陳菁徽。（資料照）

    總統賴清德昨在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；國民黨立委陳菁徽、葉元之皆點名，民進黨立委張雅琳、范雲等人，曾在去年抹紅藍委修核管法「是為中國攻台開方便之門」、「該罷就罷」，陳菁徽說，照綠委的邏輯，現在下令重啟核電的賴總統，難道是中共的同路人？

    賴清德表示，能源是台灣今年要面臨的其中一個問題，很多朋友都建議電力要多元使用，立法院通過核管法，台電請示經濟部三個核能廠哪一個可重新啟動，經濟部經過評估，核二廠跟核三廠具備重啟條件，台電已準備重啟程序，三月底就會把重啟計畫送到核安會審議。

    陳菁徽指出，賴總統把去年核管法修法時，在立法院哭天搶地、聲嘶力竭恐嚇人民「會出大事」的民進黨立委們，全部扇到臉腫成豬頭。回顧去年在立法院阻擋修法時，范雲曾狂言：「全世界沒有國家在核電廠除役後重啟，（藍白立委）該罷就罷」；張雅琳曾痛批：「修法是為政黨利益，還是為中國攻台開方便之門？」

    葉元之也說，修核管法只是鬆綁法規，讓核電廠重啟有法源依據，至於能否重啟還是要看政院、台電。修法時綠委各種謾罵、抹紅，范雲說「藍白修核管法是反國安」；張雅琳說「幫中共攻台開後門」，那現在賴總統稱讚藍白修核管法是好事並感謝，那這些謾罵、抹紅的綠委是否應出來道歉？

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