為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    選情初探》苗縣平地原住民議員選舉 上演「賽夏內戰」

    2026/03/22 10:16 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣議員第七選區平地原住民，由賽夏族南庄鄉民代表風志雄，對壘同為賽夏族的南庄鄉公所秘書朱仲一，上演「賽夏內戰」；圖為賽夏族巴斯達隘祭典。（資料照）

    苗栗縣議員第七選區平地原住民，由賽夏族南庄鄉民代表風志雄，對壘同為賽夏族的南庄鄉公所秘書朱仲一，上演「賽夏內戰」；圖為賽夏族巴斯達隘祭典。（資料照）

    苗栗縣議員第七選區平地原住民，應選一席，現任泰雅族縣議員楊文昌，交棒力挺賽夏族南庄鄉民代表風志雄參選，對壘同為賽夏族的南庄鄉公所秘書朱仲一，上演「賽夏內戰」戲碼。

    七選區原住民族群結構，以賽夏族為大，達2千多人，泰雅族300多人，身為泰雅族的現任議員楊文昌，憑藉著積極爭取原鄉建設、關心原民權益所需，並尋求資源提供弱勢關懷，已連任兩屆。

    惟楊文昌考量自身年紀已長，欲陪伴家人，決定交棒給他的秘書風志雄，也是現任南庄鄉民代表。風家是賽夏族中最大家族，在南庄鄉有舉足輕重影響力，加上風志雄自身地方經營及楊文昌力挺，實力堅強。

    朱家則是賽夏族巴斯達隘祭典主祭，於族內具聲望，身為主祭朱家傳人的朱仲一，為國立大學法律系高材生，從大學起就巡迴全台各部落提供族人法律扶助，原住民議題有爭議時，他也站在第一線去做抗衡，力拚保障族人權益。

    朱仲一本屆與楊文昌競逐雖失利，但兩人票數差距不到6％，且才學能力受肯定，被延攬任南庄鄉公所秘書，經近年地方經營，實力更上一層樓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播