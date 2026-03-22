選情初探》苗縣平地原住民議員選舉 上演「賽夏內戰」

苗栗縣議員第七選區平地原住民，由賽夏族南庄鄉民代表風志雄，對壘同為賽夏族的南庄鄉公所秘書朱仲一，上演「賽夏內戰」；圖為賽夏族巴斯達隘祭典。（資料照）

苗栗縣議員第七選區平地原住民，應選一席，現任泰雅族縣議員楊文昌，交棒力挺賽夏族南庄鄉民代表風志雄參選，對壘同為賽夏族的南庄鄉公所秘書朱仲一，上演「賽夏內戰」戲碼。

七選區原住民族群結構，以賽夏族為大，達2千多人，泰雅族300多人，身為泰雅族的現任議員楊文昌，憑藉著積極爭取原鄉建設、關心原民權益所需，並尋求資源提供弱勢關懷，已連任兩屆。

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惟楊文昌考量自身年紀已長，欲陪伴家人，決定交棒給他的秘書風志雄，也是現任南庄鄉民代表。風家是賽夏族中最大家族，在南庄鄉有舉足輕重影響力，加上風志雄自身地方經營及楊文昌力挺，實力堅強。

朱家則是賽夏族巴斯達隘祭典主祭，於族內具聲望，身為主祭朱家傳人的朱仲一，為國立大學法律系高材生，從大學起就巡迴全台各部落提供族人法律扶助，原住民議題有爭議時，他也站在第一線去做抗衡，力拚保障族人權益。

朱仲一本屆與楊文昌競逐雖失利，但兩人票數差距不到6％，且才學能力受肯定，被延攬任南庄鄉公所秘書，經近年地方經營，實力更上一層樓。

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