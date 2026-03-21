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    首頁 > 政治

    密西西比州議會通過友台決議 挺台美避免雙重課稅

    2026/03/21 23:59 中央社
    駐休士頓辦事處處長蕭伊芳3月18日應邀到密西西比州州議會參、眾兩院獲頒友我決議，發表演說。（擷取自Taiwan in Houston﻿臉書）

    駐休士頓辦事處處長蕭伊芳3月18日應邀到密西西比州州議會參、眾兩院獲頒友我決議，發表演說。（擷取自Taiwan in Houston﻿臉書）

    美國密西西比州參、眾議會日前分別通過友台決議，表達支持密州與台灣夥伴關係、台美避免雙重課稅協議，並強烈反對中共扭曲聯合國大會第2758號決議，呼籲支持台灣有意義參與國際組織。

    駐休士頓台北經濟文化辦事處昨晚發布新聞稿表示，駐休士頓辦事處處長蕭伊芳於18日獲邀赴密西西比州參、眾兩議會獲頒分別通過的友台決議。決議內容表達支持密州與台灣夥伴關係、台美避免雙重課稅協議、在台成立經貿辦事處、台灣海底電纜韌性建設。

    辦事處指出，決議也強烈反對中共扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。

    蕭伊芳於密西西比州議會發表演說，對此表達感謝，並強調30年前台灣舉行首次總統直選，這些年來，台灣民主長足發展，如今台灣已是全球第22大經濟體，也是美國第7大貿易夥伴。決議文彰顯密州對台灣的支持，並強調應正視中國扭曲第2758號決議、阻撓台灣國際參與的嚴重性。

    她指出，台灣與密西西比州擁有深厚的經濟和文化合作關係，於1983年締結姐妹關係，雙邊經濟合作密切，且雙方基於民主、自由和人權等共同價值合作交流。

    辦事處表示，決議由密西西比州參議員切桑尼奧爾（Lydia Chassaniol）及眾議員勃德（Larry Byrd）等近30位跨黨派州議員共同提案，由副州長兼參議長霍西曼（Delbert Hosemann）及眾議長懷特（Jason White）簽署通過。這次提案人數更甚以往，反映密州政界友台能量持續擴大。

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