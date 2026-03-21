賴清德終於願意重啟核電 羅廷瑋：中部人「用肺發電」10多年誰負責？

國民黨立委羅廷瑋。（羅廷瑋辦公室提供）

賴清德總統表示願重啟核電，國民黨立委羅廷瑋批評，民進黨錯誤能源政策，讓中部人白白犧牲10多年「用肺發電」，能源政策的10年彎路，誰該負責？

「無核家園正式破功！」羅廷瑋表示，從賴清德重啟核電的態度，核二、核三重啟的可能性也被正式放上檯面，這將會是一個重大轉折，對很多長期關心能源政策的人來說，也是一段10多年能源路線的轉向。

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羅廷瑋表示，然而，國民黨支持小型模組化反應爐（SMR）與核能延役，並不是最近才提出的主張，這些討論早在多年前就已經存在，當時卻被貼上各種標籤，被排除在主流政策之外。但這10多年來，我們付出了什麼代價？消耗的是時間，是社會長期撕裂的爭辯，是數以兆計的能源支出與補貼，是電價調漲的壓力，也是台中火力發電轉型的延宕。

羅廷瑋說，他曾預言當戰爭或被封鎖，台中就會重啟備用燃煤機組，如今遇到伊朗戰爭造成可能天然氣不足，最後就是犧牲中部人的健康。「用肺發電」已成為中部人的家常話，這句話聽起來很沉重，但它反映的也是民眾真實的焦慮，當能源政策走向單一化，當備轉容量吃緊時，火力發電就成為被迫承擔的角色。

羅廷瑋表示，如果今天行政院已經願意全面檢討核能路線，那麼過去這10多年政策方向的判斷，是不是也應該被誠實檢視？在野黨的角色是監督，執政黨哪裡有做的不好，就應該要徹底反省、改善所有錯誤的政策。這段時間，在野黨持續提出不同意見，也承受不少批評，但如果今天政策方向終於能夠回到理性討論的軌道，那至少證明這些監督並非沒有意義。

羅廷瑋表示，不過，接下來更重要的兩件事是，完整盤點這10多年能源政策的財務成本與國安風險，以及建立長期穩定的能源結構，讓核能、再生能源與火力發電形成合理配比。能源不是口號，是國家安全；能源不是選舉語言，是台灣的產業命脈。我們可以討論核能的風險，也可以討論技術進步，但台灣不能再浪費一個10年。

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