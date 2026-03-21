賴清德願重啟核電 王鴻薇：民進黨要不要為非核家園政策道歉？

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

賴清德總統今天表示，核二廠、核三廠具備重啟條件。國民黨立委王鴻薇表示，這事實宣告民進黨政府的「非核家園」出現了重大的髮夾彎。今天繞了這麼一大圈 ，台灣付出了這麼大的社會代價，民進黨要不要針對它的非核家園政策，正式跟社會大眾道歉呢？

王鴻薇表示，這樣的轉變當然是來自於美國的壓力，以及台灣的能源結構實在太過於脆弱。不過非常諷刺的是，現在重啟核三，距離核三除役的時間短短不到1年，民進黨政府要不要告訴社會大眾，這個重啟要花多少錢？要花幾百億？要付出多少的社會成本？

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王鴻薇表示，更不要說之前在野黨提出「核管法」修法要讓核電廠延役的時候，當時民進黨政府不但沒有提出任何的版本，而且常常用「核廢料放你家」這種事情來嘲笑在野黨。即便去年8月份核三延役公投，民進黨還大費周章動用非常多的資源反對核三延役，結果短短不到1年時間要重啟，到底要花多少錢、多少的社會資源，民進黨政府要不要告訴社會，要不要道歉？

王鴻薇指出，尤其現在所依照的「核管法」完全是在野黨所提出來的，而她自己一擔任立委後立刻提出「核管法」修正，要求核電廠應該延役。如果不是當時在野黨積極的去修法，現在賴清德總統或行政院口中所謂的「依法」，根本沒有任何的法源基礎。

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