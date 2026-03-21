核三重啟 行政院：完成安檢取得執照方可啟動

行政院表示，經濟部去年已核定台電提出的核電廠現況評估報告，指核二、三廠具再運轉可行性，後續核三廠預計3月底前提出再運轉計畫送核安會審查，並須完成安全檢查、取得運轉執照後，方可啟動。（資料照）

總統賴清德今（21）日表示，核三具重啟運轉條件，估計月底送核安會審議。對此，行政院表示，經濟部去年已核定台電提出的核電廠現況評估報告，指核二、三廠具再運轉可行性，後續核三廠預計月底前提出再運轉計畫送核安會審查，並須完成安全檢查、取得運轉執照後，方可啟動。

行政院發言人李慧芝表示，對於國家能源政策，賴總統揭示的第二次能源轉型，行政院長卓榮泰與行政團隊持續按計畫推進，包括多元綠能、深度節能以及先進儲能等，能源轉型已有成果，同時台電也持續進行強化電網韌性計畫，確保能源充足且穩定供應。

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李慧芝說明，在「核管法」修正後，台電依法提出核電廠現況評估報告，經濟部已於去年核定，核一廠因設備拆除等因素，不具再運轉可行性；核二、三廠則具可行性，台電已啟動自主安全檢查，並規劃再運轉。其中，核三廠預計3月底前提出再運轉計畫送核安會審查，並須完成安全檢查、取得運轉執照後，方可啟動；核二廠則需待乾貯設施完成並移出用過燃料後，才能進行相關作業。

李慧芝強調，政府會依運轉執照申請審核辦法進行自主安全檢查，並經核安會依法定程序完成審查的二個必須，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題。未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度，並持續關注國際科技趨勢。

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