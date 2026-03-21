到茂林辦音樂會 柯志恩獲賜魯凱族名「葛歌呢恩」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在茂林舉辦2026音為有您，志家人．部落音樂會，她獲賜魯凱族名「葛歌呢恩」。（柯志恩團隊提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今在茂林舉辦2026音為有您，志家人．部落音樂會，她獲賜魯凱族名「葛歌呢恩」，承諾如果有機會服務高雄，要把茂林的美、原民靈魂與文化傳承介紹給全世界。

音樂會現場氣氛熱絡，柯志恩與部落青年、族人大合舞，也與茂林耆老深入對話，並獲賜魯凱族名「葛歌呢恩」（Gegene），意指「美麗與智慧兼具的女人」。

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國民黨立委盧縣一、林倩綺，高市議會國民黨團總召黃香菽，及林義迪、王義雄等高市議員，及市議員參選人葛姵瑩、洪英雄、陳奕蓁、李振豪，前議員唐惠美，里長及部落耆老，都特地前往茂林參加，與部落族人同歡。

獲部落耆老​與族人肯定，柯志恩致詞時感性地指出，自己從小在屏東長大，跟著當縣長的父親跑遍霧台、瑪家，部落族人就像家人朋友一樣陪她成長；她特別分享當年在淡大任教時，曾讓就讀國小與大班的孩子暑假住進茂林兩週，在茂林國小上課、游泳，成為孩子最美的童年回憶。

柯志恩承諾，未來若有機會服務高雄市這個大家庭，將發揮過去主持《世界真奇妙》帶領觀眾看世界的精神，將人生「最後一哩路」獻給高雄，並把茂林的美、原民的靈魂與文化傳承介紹給全世界。

柯志恩強調，她將針對「教育、醫療、交通」三大面向盡全力輔助，讓部落生活更便利，資源分配更公平，並呼籲所有的「志家人」們發揮團結精神，在年底選戰中，支持柯志恩及國民黨推出的優秀參選人，讓高雄的文化建設發展升級。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在茂林舉辦2026音為有您，志家人．部落音樂會。（柯志恩團隊提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在茂林舉辦2026音為有您，志家人．部落音樂會。（柯志恩團隊提供）

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