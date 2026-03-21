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    首頁 > 政治

    被地方嗆才挺軍購?吳思瑤轟柯志恩：選舉到才良心發現

    2026/03/21 20:07 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩昨（20日）在立法院國民黨團大會上，表達在地方被嗆軍購和總預算，憂心影響選舉，並呼籲預算可以趕快通過。對此，民進黨立委吳思瑤表示，可不可以不是因為要選舉，才支持軍購？一旦離投票愈近，恐怕還有更多像柯志恩的人會跳出來。

    吳思瑤在臉書直指柯志恩怒批，「可不可以不是因為要選舉，才支持軍購？真心誠意支持自己的國家，有這麼難嗎？」並認為一旦離投票愈近，恐怕還有更多像柯志恩的人。

    吳思瑤指出，中國軍事擴張是沒有在看日子的，中共侵台威脅也沒有時間表，國家發展軍工產業，是長遠的產業佈局，政府守護國家安全，是永無止盡的行動，而總預算就是民生，人民福祉一年365天每一天都需要，不是選舉那一天才重要。

    她怒轟，一次又一次，砍總預算、擋總預算，柯志恩一再不顧人民；一回又一回，國安法案、軍購條例，柯志恩總是反對國家」。批她因為被罵才坐立難安，選舉一到才良心發現，是虛偽的政客。感嘆，「在台灣，忠誠的在野黨，遲遲還沒看到，投機的候選人，已經無所遁形」。

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