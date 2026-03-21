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    首頁 > 政治

    赴美見證F-16 BLK70戰機驗收 國防部 : 今年可啟動飛交返國作業

    2026/03/21 19:08 記者黃靖媗／台北報導
    國防部副部長徐斯儉與駐美代表處俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將，一同於完成組裝的戰機前合影留念。（國防部提供）

    國防部副部長徐斯儉與駐美代表處俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將，一同於完成組裝的戰機前合影留念。（國防部提供）

    國防部今（21日）表示，國防部軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率團，在我駐美代表處俞大㵢大使、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機。

    徐斯儉一行除了在完成組裝的戰機前合影，也赴生產線視察我國訂購戰機的生產狀況。

    洛克希德馬丁公司表示，目前該公司已配置數百員工，相關生產無料件或人力窒礙，正以兩班制全力產製。由於F-16 BLK70戰機是專為台灣設計的新機型，各種系統、線路、軟體彼此的適應相容，仍需透過不斷試飛進行調校，然後立即回饋產線調整。這些程序是為了確保戰機的品質及飛行安全，必須仔細進行，不得省略。

    國防部說明，於生產線完成組裝及洛馬公司「驗收飛行測試」的戰機，將由美政府進行最後驗收飛行，今年可啟動飛交返國作業。國防部將持續透過台美安全合作機制，與美方協同推動相關作業，加速完成戰機飛交返國作業。

    國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及空軍副參謀長田忠儀，一同赴生產線視察我訂購戰機的生產狀況。（國防部提供）

    國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及空軍副參謀長田忠儀，一同赴生產線視察我訂購戰機的生產狀況。（國防部提供）

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