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    首頁 > 政治

    「非核家園」曾是朝野共識！民進黨：重啟核電3前提不變

    2026/03/21 19:03 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今表示，政府依法行政對核電廠進行安全檢核，重啟核電的三項前提仍未改變。（記者陳政宇攝）

    民進黨今表示，政府依法行政對核電廠進行安全檢核，重啟核電的三項前提仍未改變。（記者陳政宇攝）

    總統賴清德今（21日）提及核二、核三具重啟運轉條件，台電公司已在準備重啟程序；國民黨和民眾黨皆質疑，民進黨能源政策錯誤、「非核家園」徹底失敗。對此，民進黨回應，當年明訂非核家園目標是朝野共識，政府依法行政對核電廠進行安全檢核，重啟核電的三項前提仍未改變。

    賴總統今天在磐石會長交接典禮上表示，經濟部經審慎評估後回文給台電公司，表達核二、核三廠具備重啟運轉條件，「現在，台灣電力公司已經在準備重啟的程序當中，大概這個月底就會把重啟計畫送到核安會去審議。」

    對於藍白質疑能源政策，民進黨指出，2002年「環境基本法」第23條明訂，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標。當時通過立法的正是國民黨佔多數的立法院，這是朝野共識。更別提，當初停建核四的是前總統馬英九政府任內決定，而民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌，當年也都手拿「終結核四」舉牌，反對核四廠興建。

    民進黨強調，政府依「核管法」，針對核電廠重啟進行安全檢核，是依法行政，更是負責任的對於當前與未來國家能源需求進行各種方案的準備。賴總統也一直再重申，重啟核電的三項前提：核安無虞、核廢有解、社會共識，這三項前提迄今也仍未改變。

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