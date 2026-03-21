「三六九山莊」重建砍冷杉監院糾正 國家公園署回應了

為重建三六九山莊，營造單位濫砍近千株高山林木和植被，被監察院糾正。（資料照，記者吳亮儀攝）

為重建三六九山莊砍高山林木，監察院糾正內政部國家公園署、雪霸國家公園管理處，有嚴重違失；國家公園署今（21日）澄清，自規劃至執行過程，均委託森林、生態環境大學教授，協助調查與追蹤，目前已啟動全面盤點行政流程、執行機制及生態評估，建立更完善的重大工程變更審查程序。

關於外界關切的運補方式更迭部分，國家公園署說明，三六九山莊位於海拔3150公尺且無道路通達，建材運輸為最大挑戰。規劃初期曾洽詢民間直升機業者，但沒有承作意願，國軍及空勤總隊也無法支援，加以當時國內民航機市場對於高山運補承作能力極其有限。

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國家公園署舉例，以雪管處規模較小的「瓢簞」及「油婆蘭」避難山屋興建案為例，建材空運也無廠商投標，顯見小型避難山屋之空運規模已無廠商願承接，遑論工程量體龐大（約1650噸）的三六九山莊。惟因高山施工困難及市場意願低，歷經多次招標未果，為確保工程推動，於第6次招標開放廠商依專業評估自行提出方案，最終第12次招標始由採「單軌車運輸」方案廠商得標，並依實際路線配置及安全需求，辦理必要林木處理作業以完成架設。

對於林木處理與生態影響部分，國家公園署指出，本案單軌車運輸路線施工涉及國有林地承租及林木砍伐，均依法向林業主管機關申請核准後施工，並委託專業團隊辦理生態檢核、植群復育及生態監測等，隨時調整施工方式，以降低環境干擾並促進生態恢復；所伐除806棵林木中冷杉僅佔141棵，且皆就地留置作為生物棲息環境並維持森林碳循環，致力將環境干擾降至最低。

在行政程序的完備性方面，雪管處依據「國家公園範圍內預先評估環境影響原則」辦理，並遵循國家公園法第18條規定報請內政部許可。針對監察委員關切部分，國家公園署將督導管理處建立更明確的重大工程變更審查程序，對於涉及工程重大調整案件，將研議納入外部審查或諮詢程序，確保程序完備。

國家公園署指出，高山工程環境極其嚴苛，行政流程的嚴謹度與對環境的承諾絕不容妥協。針對監察院指運輸條件變動過程中審查作業銜接與生態評估未及時補強部分，後續將檢討相關流程，強化內外部檢核機制，以兼顧工程推動與生態保護，並透過這此事個案經驗作為行政精進準據，持續精進高山工程規劃與執行。

舊三六九山莊拆除後，工程停擺。（資料照，記者吳亮儀攝）

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