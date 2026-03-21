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    首頁 > 政治

    新竹球場爛尾收場！粉專轟高虹安：失去4年城市發展

    2026/03/21 18:29 即時新聞／綜合報導
    新竹市長高虹安到日本東京巨蛋（Tokyo Dome）考察。（擷取自李國璋臉書）

    新竹市長高虹安到日本東京巨蛋（Tokyo Dome）考察。（擷取自李國璋臉書）

    新竹棒球場改善工程延宕近4年，昨（20日）被爆出新竹市府與原營運廠商「龍來公司」已正式合意解約。對此，臉書粉專「百柯全書」怒批，高虹安以「查弊專家」之姿上台，但四年過去，所謂的弊案始終查無具體結果。怒轟，「新竹失去的，不只是球場，是整整四年的城市發展」。

    百柯全書在臉書發文表示，四年前，藍白為了教訓民進黨拉下林智堅，硬把新竹棒球場的履約瑕疵抹黑成重大弊案，成功帶風向、騙到選票，讓高虹安以「查弊專家」之姿上台，承諾要把真相查個水落石出，結果四年過去，所謂的弊案始終查無具體結果。

    百柯全書指出，新竹棒球場目前的狀況是，球場被挖到荒廢停擺無法正常使用，味全龍也都選擇解約離開，更諷刺的是，當初高喊查弊的人，如今卻率市府團隊遠赴日本考察東京巨蛋。怒批，「查弊沒有結果，球場卻先被毀；學習看似積極，卻更像作秀」。

    他認為，新竹失去的，不只是球場，而是整整四年的發展與信任。這樣的對比，只讓人覺得荒謬，也讓人不得不問，當初相信這場「查弊」的人，是否看清了代價？感嘆，「新竹失去的，不只是球場，是整整四年的城市發展」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「出國玩就出國玩，幹嘛不考察台北大巨蛋」、「新竹是戶外球場然後跑去室內球場考察，難到新竹也要蓋大巨蛋」、「把棒球場當成考古訓練中心也是頗有創意」、「有夠廢，再挖可以挖到地心」、「挖土姬只會挖土，不然你還期待啥？」、「這個市長真好當什麼都不用做，只要用棒球場就能完成四年」。

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