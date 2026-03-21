前助理涉美濃大峽谷弊案 朱信強退出選高雄市議員選舉

高雄市第一選區（旗美區）無黨籍市議員朱信強宣布不再投入年底市議員選戰。（資料照）

高雄市第一選區（旗美區）無黨籍市議員朱信強今天透過臉書發表聲明，宣布不再投入年底市議員選戰。消息一出讓地方大感驚訝，替年底市議員選戰投入不小變數。

高雄市第一選區市議員共有3席，國民黨1席、民進黨1席，另1席是無黨籍的朱信強。第一選區選民為閩、客族群，曾擔任美濃農會兩屆理事長的朱信強被視為代表客家族群的重要人物，此次宣布退選，要由何人接捧，讓地方議論不斷。58歲的朱信強在2010年高雄縣市合併後當選第一屆高雄市議員，第二屆因案未參選，第三、四屆再次競選市議員當選；朱信強的特助石麗君涉及美濃大峽谷弊案後，朱信強火速開除，並向社會致歉，但已深深重創他的形象。

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朱信強在臉書發文說，經審慎思考後，決定不再參選，強調自己25年來始終深耕基層，與農民並肩同行，關心農業發展，推動地方基礎建設，盡心盡力、不敢懈怠。一路走來，雖有努力的成果，亦有未盡圓滿之處，對此始終心懷感恩，亦深自反省。

朱信強說，原本人生另有規劃，期盼能在適當時刻從容轉身，為這段公共服務歷程畫下圓滿句點；然而世事多變，未能如願，心中難免留下遺憾。對於自身在領導與統御上的不足，本人願誠實面對，並承擔應有責任。

朱信強感謝鄉親多年來的支持與信任，讓他有機會為地方付出心力。雖不再參選第五屆議員，但對農業的關懷與對地方的情感不會改變，鄉親有需要我服務的地方，一定全力以赴，守護家園。同時也期盼有更多優秀人才投入公共事務，延續對農業的重視與對地方的用心，讓地方持續進步、穩健發展。

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