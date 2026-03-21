「川高會」後王滬寧見艾利森 學者：中國刻意釋放政策的安排

中國全國政協主席王滬寧（右）20日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（左）。（取自網路）

日本首相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會，兩人承諾維護台海和平及穩定，與此同時，中國官媒「新華社」報導，中國全國政協主席王滬寧20日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森表示，台灣議題是中國核心利益中的核心，而中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧。學者分析，這場會面並非單純的學術交流，而是中國刻意對外釋放政策訊號的一種安排。

艾利森是國際關係概念「修昔底德陷阱」的提出者。「修昔底德陷阱」指當一個新興強國崛起並威脅現有霸權的國際地位時，雙方可能因恐懼、猜忌而爆發衝突的趨勢。外界經常以此一概念解讀中美關係。艾利森在與王滬寧會面時表示，美中找到正確相處之道對世界很重要，「希望美中雙方妥善處理台灣等問題，確保兩國關係穩定發展，這也符合各國的期待」。

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東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，王滬寧透過與艾利森這類在美國戰略社群具有影響力的學者互動，有其特定用意。王滬寧的談話，代表中國正持續把台灣議題往中美關係的最上層推進，要在川習會前明確劃出不可退讓的底線。

洪浦釗說，這並非單純對內宣示，而是希望讓相關訊號能被美方政策圈理解與接收，甚至進一步影響其政策判斷。換句話說，中國一方面強調對台政策立場的堅定性，另一方面仍希望中美關係維持在可控範圍之內，避免走向失序或誤判。

洪浦釗指出，如果對照同時間，川普與高市早苗會面時強調「承諾維護台灣海峽的和平與穩定」、「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，雖未直接點名中國，但實際上是以國際社會較能接受的方式，將台海問題放入區域安全與全球秩序的框架之中。

洪浦釗認為，相較之下，中國是直接將台灣界定為不可分割的一部分，強調這是一條不能被觸碰的政治紅線；而美日則是從行為出發，強調任何一方都不能以武力或脅迫改變現狀，重點不在主權歸屬，而在避免衝突升高，危及印太區域和平穩定。

洪浦釗分析，台海議題已不可能被視為是中國的內政問題，而是攸關國際安全與區域秩序的重要議題。中國在畫定紅線，美日則在強化規則，這樣的大國互動結構，也讓台灣的戰略位置更加關鍵。

洪浦釗強調，在這樣的情勢下，台灣不能只是被動承受外部論述，而必須展現具體的自我防衛能力與決心。包括相關軍購預算案，都應該加速推動。這不只是回應國際社會對台海穩定的關切，更是降低中國誤判、維持現狀的關鍵基礎。

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