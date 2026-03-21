台灣以顧問身分參與美主導區域聯盟PIPIR 學者：劍指中國意圖清楚

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。（資料照）

美國主導的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）日前以視訊方式召開第2屆年度全體大會，傳出台灣獲邀以「顧問」（advisor）身分參與。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（21）日受訪指出，台灣能以顧問身分參與，重要性已高於觀察員，且PIPIR強調排除中國的非紅供應鏈，善用印太地區國家的國防產業能量，劍指中國的意圖很清楚；他認為，台灣在其中也更有機會成為正式成員，對台灣與其他民主國家的國防供應鏈合作深具意義。

「顧問」身分參與美國主導區域聯盟？國防部：積極參與美國及民主陣營國防供應鏈

PIPIR旨在為印太地區建立武器與國防工業製造能力，美國於2024年5月創立，盼藉此減少供應鏈風險，協助友盟國家生產、維護軍備。根據中央社報導，台灣獲邀以「顧問」身分參與。

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對此，國防部今日說明，國防部積極參與美國及民主陣營國防供應鏈，提升防衛韌性及強化印太地區供應鏈；有關會議詳細內容，國防部沒有說明。

蘇紫雲指出，台灣雖然並未成為正式會員國，但以「顧問」角色參與，重要性已高於觀察員，對台灣與其他民主國家國防供應鏈合作深具意義。

蘇紫雲指出，今年PIPIR大會議程涵蓋桌上兵推，用意在於找出國防供應鏈合作可能面臨的潛在問題，交由各國政府解決，主軸正是加速全球國防供應的復甦，並建立印太國防工業基地（DIB），促進政府、產業、軍隊間的合作。台灣潛在重點為小型無人機、30公厘機砲彈藥。

美國在台協會（AIT）處長谷立言年初於國防院座談會致詞時曾指出，美國軍工廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣建置「中口徑彈藥測試場」，便主要是為在台合作生產三十公厘機砲彈藥的規劃使用。

蘇紫雲指出，本次會議台灣獲邀參與，代表台美供應鏈合作將深化，現階段的探討在日本設立F100/F110引擎前沿維修中心可能性，及推進在南韓設立CH-47契努克（Chinook）T-55引擎維修中心等，用意都很清楚，是預估未來國防裝備增加，美國量能有限，且若組件全都運回美國維修相當耗時，就近修復更具效益。

此外，蘇紫雲也指出，就近維修也象徵美軍維持前進部署，才會在印太地區有國防工業合作，善用印太地區國家的國防產業能量，指向中國的意圖很清楚。

蘇紫雲進一步說明，所謂強化「非紅供應鏈」是針對製造業，而非紅供應鏈已是確定的事，如今將從製造業擴大至服務業、維修業，強化常駐印太美軍的後勤資源。

蘇紫雲指出，既然強調非紅，代表成員不會涵蓋中國，台灣目前以「顧問」身分參與，未來也更有機會成為正式成員；且顧問能享有決策、建議權，未必需要負起相關會員義務。

另外，外媒報導指出，本屆PIPIR大會也同意針對小型軍用無人機制定共同標準與共享供應鏈，並將探尋合作生產無人機的可能性。蘇紫雲認為，這也是透過迂迴的方式指出台美日共同生產無人機的可能性，呂宋經濟走廊將在無人機、無人船等無人載具製造工業中，扮演重要平台。

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