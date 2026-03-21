萬人造勢拚場 楊瓊瓔允諾爭取中捷藍線延伸太平

立委楊瓊瓔（中）強調準備好接班盧秀燕，建設台中。（記者張軒哲攝）

國民黨台中市長提名初選民調在即，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣「姊弟之爭」白熱化，兩人把握最後黃金週末造勢拚場，今天江啟臣在南屯水安宮造勢，邀請前台中市長胡志強助講。楊瓊瓔則在太平運動場舉行「萬人挺瓔團結大會」，強調全力爭取捷運藍線延伸大平。

國民黨台中市長民調初選將在下週展開，黨中央預定日期為3月25日至31日7天，但預計會進行3天，楊瓊瓔表示，依照規定，民調日期不能公布，她也不知道確切日期。

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「萬人挺瓔團結大會」民眾從山海線搭遊覽車到太平會場，除了有藝人的精彩表演之外，來自不同領域的市民代表也上台分享，表達對台中未來的期待與對楊瓊瓔的支持。

楊瓊瓔說，自己年輕就擔任省議員從政至今，相信實力是為民服務長期累積，因為台中市是非常多元的城市，「我準備好接棒台中市長盧秀燕」，希望延續盧秀燕市長政績，若成為市長，未來市府將成為透明公開的團隊，全力建設台中，讓台中成為幸福快樂的城市。

楊瓊瓔太平造勢活動，吸引支持者相挺。（記者張軒哲攝）

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