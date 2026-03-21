嘉義市藍白合 柯文哲：民調規則講清楚 願賭服輸「照品照行」

針對嘉義市藍白合，民眾黨創黨主席柯文哲（右1）說，藍白合作要制度化，民調規則講清楚，願賭服輸「照品照行」。（記者丁偉杰攝）

針對嘉義市「藍白合」，民眾黨創黨主席柯文哲今天下午陪同黨籍嘉義市長參選人張啓楷掃街時受訪說，藍白合作要制度化，民調規則講清楚，願賭服輸「照品照行」。

年底角逐嘉義市長寶座，國民黨提名醫師翁壽良，民眾黨提名前立委張啓楷，兩黨初步共識在3月底完成民調，共推最強人選。民進黨則由立委王美惠出戰。

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為衝刺民調出線，張啓楷昨晚起連續3天舉辦廟口開講，首場在文財殿登場，今晚移師鵬思宮，邀請柯文哲、前立委林國成等人助講；明晚在白沙王宮，由立委王安祥等人站台。

張啓楷今天上、下午也安排柯文哲陪同在嘉義火車站附近鬧區掃街拜票。對於嘉義市「藍白合」進程，何時進行民調？柯文哲說，國民黨與民眾黨還在協調，但他認為藍白合作要制度化，民調規則講清楚，願賭服輸「照品照行」。

張啓楷則說，週三已與國民黨確認兩黨在嘉義市共推最強市長參選人，民調內容已設計好，由兩黨各推1家民調公司，希望最快下週進行民調，在3月底完成藍白合。他強調，民調過程不是藍白互相競爭，而是藍白合作過程。

柯文哲（中）陪張啓楷（右）到嘉義火車站拜票。（記者丁偉杰攝）

柯文哲（左）陪張啓楷（右）到仁愛路商圈向店家拜票（記者丁偉杰攝）

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