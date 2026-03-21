捐血活動合體蔣萬安 李四川曝蔣傳授「二字訣」選舉心法

蔣萬安（左一）、李四川（左二）同框捐血活動。（記者甘孟霖攝）

前台北市副市長李四川辭職投入新北市長選戰，今（21日）與台北市長蔣萬安同框捐血嘉年華活動。李四川說，蔣萬安有傳授選舉心法給他，就是有關選舉的一切，包含選舉語言等都要「習慣」。蔣萬安說，川伯很有經驗，不分黨派都讚是「做事的人」，只是要保護好嗓子多吃「川貝（伯）枇杷膏」。此外，先前被點名選台北市長的活動代言人謝震武今則未出席，錯過與蔣萬安同框。

李四川受訪被問到新北巨蛋藍圖，他表示巨蛋一定要設在交通便捷處，也要稍微遠離住宅，就會比較成功，交通方便不管打棒球、演唱會還是各種活動舉辦，都會比較方便，最好有大眾運輸通過。他也說，新北市長侯友宜會給出一個最好的地點來蓋新北巨蛋。

請繼續往下閱讀...

媒體也關心李四川是否向蔣萬安取選舉經？李四川說，蔣萬安教過他很多選舉狀況，也告訴他一切都要習慣，不管是選舉語言等都是一樣。

蔣萬安說，李四川在北市府讓大巨蛋完工啟用，也讓輝達進駐台北，過去他們倆一起推動許多重大建設，新北市接下來要蓋大巨蛋，川伯接手一定沒問題，不管川伯到哪，他都會全力支持。

他也說，李四川很有經驗，不分藍綠、黨派，李都贏得「做事的人」好評，李四川的親民也不用教，就是很自然互動，這幾天他也看到李四川勤走基層，希望李四川千萬記得保護好嗓子，多吃「川貝（伯）枇杷膏」。

李四川表示，蔣萬安有教授他許多選舉心得。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法