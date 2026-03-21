核二、核三重啟案將送核安會 民眾黨：賴總統應為過去錯誤政策道歉

台灣民眾黨發言人張彤。（資料照）

總統賴清德今天表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估後回文給台電，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。對此，民眾黨表示，賴總統若真心決定面對現實，就應對民進黨過去的錯誤政策向全民道歉，並負責任地展現行政效率。

民眾黨發言人張彤表示，樂見賴政府回頭是岸，正視台灣科技發展、產業轉型與民生需要，放下反核神主牌、不再用意識形態綁架台灣人民，做出這個重要且正確的決定。然而，早知如此何必當初？蹉跎浪費了寶貴時間，犧牲國安、賭上產業，惹得全民皆輸。

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張彤指出，民進黨意識形態掛帥誤國誤民磬竹難書。去年，民眾黨負責任的因應空氣品質、供電不穩、國安危機、產業競爭力，環境保護，推動核管法修法、也提出核三延役公投，遭到民進黨無差別反智攻擊、無理謾罵抹黑；如今，核能安全性沒變、核電重要性沒變，變得只有被國際現實與缺電壓力打臉、再也騙不下去的執政黨。

張彤說，賴總統今天表示「立法院修正通過『核管法』，政府要依法行政」，這不僅狠狠打臉民進黨眾多立委去年的無理杯葛，更顯露出民進黨只是把法律當成政治工具，不喜歡的法案就極盡謾罵之能，合理化其毀憲亂政「不副署、不公布、不執行」的傲慢專制，對於能替其錯誤政策解套的法案，才會高舉「依法行政」大旗。

張彤表示，民進黨錯誤的能源政策持續消耗國家韌性和產業發展，賴總統若真心決定面對現實，就應對民進黨過去的錯誤政策向全民道歉，並負責任地展現行政效率，而非繼續虛耗台灣的未來，切勿再因一黨之私而耽誤國家發展。

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