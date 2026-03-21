國民黨內初選3/25啟動民調 徐欣瑩再打「萬事安欣」牌

國民黨立委徐欣瑩衝刺下週三（25日）啟動的黨內初選，今天再打「萬事安欣」牌，找來台北市長蔣萬安同框。（徐欣瑩辦公室提供）

國民黨在新竹縣的黨內初選下週三（25日）起連續3天進行民調作業，28日舉行黨員投票，爭搶2026年新竹縣長藍營「代表權」的立委徐欣瑩，今天再度打出「萬事安欣」牌，強調獲得台北市長蔣萬安二度同框力挺合拍宣傳影片，表示蔣萬安期待台北、竹縣未來都是科技治理且緊密互動。

徐欣瑩陣營表示，他們再度邀請台北市長蔣萬安同框力挺。片中，蔣萬安以「台北、新竹共同生活圈」出發，強調徐欣瑩具備科技專業與執行力，有能力帶領新竹縣走向專業科技治理。雙方共同喊出「施政要創新，台灣一定贏」，展現藍營北台科技連線的強大氣勢。

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蔣萬安還透過影片表示，許多在台北打拚的年輕人來自新竹，也有不少科技人在周末前往台北放鬆，台北與新竹早已是緊密的生活圈。AI時代，城市治理不僅需要創新與專業，更需要能真正將政策落實的執行力。他稱讚徐欣瑩的頂大理工背景，長期關注科技與地方發展，他期待未來台北市和新竹縣在科技治理上緊密互動共同成長。

徐欣瑩則透過影片中呈現雙AI治理藍圖，對蔣萬安在台北推動的智慧治理與溫暖社福表示佩服，所以她替新竹縣規畫了「雙AI願景」，用科技的AI「拚效率」，用有愛的AI「享幸福」。並再次承諾她會用科技思維解決問題，用正派的心守護家鄉。

徐欣瑩陣營表示，蔣萬安是當前藍營的政治明星，繼過年拜年影片後，這次再度同框推薦徐欣瑩，強化北市、竹縣治理連線的想像，凝聚國民黨對「科技雙城」的期待。

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