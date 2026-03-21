賴清德曝核二、核三廠具重啟條件 蘇清泉：盼縮短期程至2、3個月

國民黨立委蘇清泉。（記者叢昌瑾攝）

賴清德總統今天表示，經濟部經審慎評估後，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，現在台電公司已在重啟程序中，約本月底就會把重啟計畫送交核安會審議。國民黨屏東縣長參選人、立委蘇清泉表示，重啟的期程希望能縮短再縮短，不要等到1年半；核安會主委有提到，緊急狀況時只要總統下令，2、3個月就可以開始，現在戰爭打成這樣，就是緊急狀況。

蘇清泉表示，他日前總質詢有向行政院長卓榮泰請教，核三廠的第二部機組在去年5、6月停機，台灣真的進入非核家園，前總統蔡英文的政策也達到了，核安會的主委告訴他，可以這麼講。那到了今年民進黨政府重啟新的核能技術，要接受新的不管是核分類、核融合或SMR，他們都可以接受。所以他就讚賞卓榮泰，前面結束有交代，後面要好的開始，因為美國國防部有建議，台灣要保持好的基礎電力，至少要兩個核能發電廠。

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蘇清泉說，最近的打仗大家也看到了，台灣70%的原油、30%的天然氣都來自於波斯灣，現在開始油也要漲了，現在是凍漲，但真的要漲的話，1公升漲個4、5元是可以理解的。

蘇清泉表示，所以核能很重要，台電的副總在前幾天的總諮詢時表示，西屋電氣公司的人已經來了不少，現在所有的零件也都在更換，要製作的零件也在做，「我們希望它的期程能縮短、縮短再縮短，不要等到1年半」。而核安會的主委有提到，除非緊急狀況，只要總統下令，2、3個月就可以開始，所以這個是可以伸縮的。

「現在就是緊急狀況！」蘇清泉認為，打仗打成這樣子，可能會再繼續拖下去，核三廠的面積在前總統蔣經國時代匡列了500多公頃，現在兩部機組才用了100公頃，還有400公頃可以用，足足可以放到6部機組。所以不管是要核分裂、核融合、或是SMR，核三廠都是很好的場地。

蘇清泉說，另外一個就是屏東的九鵬、旭海，國科會已經決定要做衛星發射站，也要投入很多經費。低軌道衛星，台灣如果能夠一年搶個1、2百顆來發射，那是無限的商機，也是我們未來的希望，但衛星發射需要大量的電力，甚至於比AI都更耗電。

蘇清泉說，所以我們核能的恢復，核三、核二，甚至於核四都可以考慮，這是刻不容緩。為了讓台灣將來有穩定的能源跟電力，這是非常重要的，我們要持續的來關注跟來監督，促成趕快讓它恢復。

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