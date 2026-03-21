藍白砍光20萬架國產無人機預算 民進黨：造成台灣戰力破口

圖為去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

立法院外交及國防、財政委員會下週將聯席審查「國防特別條例草案」。民進黨今（21日）指出，無人載具可達成低成本反制敵方的不對稱作戰，國防部除軍購、商購外，也採「委製」方式與美方合作生產無人機，進一步將技術轉移至台灣，而藍白卻砍光20萬架國產無人機的經費，恐造成台灣戰力破口。

外委會民進黨籍召委陳冠廷排定23日、3月25日及26日3天一次會，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本。民進黨今透過臉書撰文提醒，國民黨與民眾黨的版本，都刪除「國產無人機」和「非紅供應鏈」，將造成台灣的戰力破口。

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關於國產無人機，民進黨說明，無人載具可達成「低成本反制敵方高成本威脅」的不對稱作戰，是台灣抵禦中國威脅的關鍵之一。為此，國防部除了軍購、商購兩種途徑，也用「委製」的方式，與美方共同合作生產無人機，或更進一步將技術轉移至台灣，厚植國內軍工產業。

民進黨指出，行政院版草案，也編列中科院委製的「銳鳶二型無人機」及「攻擊無人艇」共809億元經費，但是藍白版本卻大筆一揮，把國產無人機20萬架的經費通通刪除。

非紅供應鏈7大軍備產線 反制中國海上封鎖

至於非紅供應鏈，民進黨表示，台灣為了避免戰時被中國進行海上封鎖，規畫在國內設置自製飛彈、彈藥等7大軍備產線，強化供應能量。非紅供應鏈在國防武器研發、採購及生產過程中，嚴格排除中國因素，維持了資訊安全與供應穩定，能進一步提升台灣的戰略縱深。

民進黨說，國產無人機、非紅供應鏈，還需要加上行政院版草案8年的長期訂單，才有誘因吸引投資、擴大研發與製造的規模。總計8年1.25兆元國防特別預算帶動的投資，預估能創造4000億元產值、9萬個工作機會，活絡台灣經濟。

「明明是百利無一害，為什麼還要刪除國產無人機和非紅供應鏈？」，民進黨呼籲，國防需要謹慎的專業評估，不能亂刪。懇請大家相信專業，支持「正版」行政院版國防特別預算條例草案，讓國軍戰力不打折。

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